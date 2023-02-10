Babacan: OHAL asla kısıtlanma için kullanılmamalı

Deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında OHAL'in asla ve asla temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması için kullanılmaması gerektiğini altını çizdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremin ardından ilk 48 saat sistemin felç olduğunu belirterek, bölgenin ihtiyaçlarını anlattı.

İhtiyaçların sınırsız olduğunu vurgulayan Babacan, "Ancak 5'inci günde özellikle gıda konusunda çok sayıda tırın, çok sayıda kamyonun deprem bölgelerine artık ulaştığını görüyoruz. Ancak gece barınma en büyük sorun. Beşinci geceye doğru gidiyoruz, çadırlar yetişmiyor. Çadırlar kurulsa bile çadırlarda yeteri kadar ısıtma sistemi yok. En önemli sorun şu anda barınma olarak görünüyor" diye konuştu.

Şehrin merkezindeki büyük yıkımı yerinde gördüklerini anlatan Ali Babacan, televizyon ya da cep telefonu ekranlarına sığamayacak kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarının altını çizerek, "Üç gündür yollardayım. Antakya’ya, Adana’ya, Osmaniye’ye, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine gittim. Her yerde durum aynı. Gerçekten yıkım çok büyük. Devletin, kamunun imkânları, sivil inisiyatifin, derneklerin imkânları ve çabaları yıkımın büyüklüğü yanında maalesef çok çok yetersiz kalıyor. Ekranlarda arama kurtarma yapılan binaları izliyorsunuz. Bir binada arama kurtarma yapılıyorsa, bilin ki onun karşısında en az 100 binada hiçbir şey yapılamıyor. Çünkü eş zamanlı olarak 10 il merkezini, onlarca ilçeyi etkileyen bir depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları son derece yetersiz kalıyor" diye konuştu.

Öte yandan TBMM'den geçen ve dün itibariyle başlayan 3 aylık OHAL konusuna da gündemi getiren Babacan, OHAL'in asla temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması için kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

https://twitter.com/alibabacan/status/1624076309465817090