Babacan: Meclis denetimi de çalıştırılmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 41 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından gittiği Amasra’da, toplum olarak artık itiraz etme zamanının geldiğini söyledi.BARTIN (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir kömür madeni ocağında yaşanan ve 41 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Bartın’ın Amasra ilçesine gitti.

Hayatını kaybeden madencilerin cenazelerine katılan ve ailelerle görüşen Babacan yaşanan facia hakkında bilgi aldı. Babacan, Amasra’da yaptığı açıklamada, eksiklerin ve ihmallerin hepsinin üzerine gidilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Bugün acıyı paylaşma günü ama aynı zamanda bu acıların tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerektiğinin artık çok iyi çalışılması gerekiyor" diyen Babacan, "Tedbirde nerede hata edildi? Eksikler neredeydi? İş güvenliği konusunda nerelerde ihmal var? Hepsinin üzerine gidilmesi lazım. Bunun bağımsız denetimle yapılması lazım. Güçler ayrımı, denge-denetleme mekanizmaları olmayınca, bağımsız denetim yapılmayınca bu kazaların sebepleri yeterinde anlaşılamıyor. Önlenmesiyle ilgili ciddi, sağlam bir duruş ortaya konmuyor” diye konuştu.

https://youtu.be/AzRsWbWdrUE

"AİLELERİN TESPİTLERİ, İDDİALARI VAR... ARAŞTIRILMALI!"

Ailelerin herbirinin tespitleri, iddiaları olduğunu ifade eden Babacan, "Buradaki ihmallerle ve tedbir eksikliğiyle ilgili iddialar var. Bunların mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Bir idari denetim, bir yargı denetimi bir de Meclis denetimi var. Burada mutlaka yasama denetiminin, yani Meclis denetiminin bağımsız bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Ne olduğunun anlaşılması gerekiyor ki tekrarı önlensin. Olanlardan ders çıkarmazsak Allah korusun can kayıpları devam eder" dedi.