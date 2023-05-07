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Babacan kira fiyatlarına çözümü anlattı

SİYASET 07.05.2023, 16:32
Babacan kira fiyatlarına çözümü anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, kira fiyatlarına yönelik çözümü dijital platformda katıldığı programda anlattı.ANKARA (İGFA) - YouTube kanalı Flu TV’ye konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan önemli açıklamalarda bulundu:

Babacan, makul seviyeye gelmesi en fazla 1,5 - 2 yıllık mesele olduğunu belirterek, "Konut ürettiğinizde ve makro ekonomik dengeleri sağladığınızda kiralar makul seviyeye gelir”, “Kur Korumalı Mevduat’tan sert dönüş mümkün olmayabilir”, “Herkesi bağrına basan, herkes için çalışan bir iktidar olacağız”, “Öfkeyle değil, sevgiyle bakan bir cumhurbaşkanı gerekiyor”, “Kore’den K-Pop grupları gelir, ağırlarız”, “İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili seçimden sonra bir mutabakat olur diye bekliyorum, bu konuda da iyimserim” dedi.

Babacan özetle şunları kaydetti:

“650 bin konut depremde kullanılmayacak hale gelmesi bir anda büyük bir konut açığı bir ülke için. Orada evi yıkılan insanlar ya orada ya da başka şehirde ev aramaya başladılar. Sınırlı olan bir arz var ama talep artmış oldu. Bu durumlarda fiyatların artması kaçınılmaz. Bunun en hızlı yolu; çok hızlı bir şekilde konut açığının tamamlanması, çok hızlı konut üretimi. Arzı artıracaksınız ki normale erişsin. Bir yandan da döviz kuru ve yüksek enflasyonla beraber inşaat maliyetleri de çok artmış. Enflasyonu hem talep hem de maliyetler yukarı doğru çekiyor. O nedenle birdenbire her şey artmış durumda, özellikle kiralar. Her iki yöne de el atmak gerekiyor. Konut ürettiğinizde ve makro ekonomik dengeleri sağladığınızda kiralar makul bir seviyeye gelir. Hızlı çalışılırsa, en fazla 1,5- 2 yıllık meseledir".

NEDEN KILIÇDAROĞLU?

Babacan, progam Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de şunları kaydetti:

"Öncelikle güvenilir bir insan olmasını çok önemsedik. Sözünde duran, dürüst bir insan olmasını önemsedik. Aynı zamanda devlet tecrübesi olmasını önemsedik. Aynı zamanda kapsayıcı, kucaklayıcı, kimseyi dışlamayan, birlik ve beraberliği sağlayabilecek bir kişilik olması gerektiğini önemsedik. Pek çok böyle faktörü böyle alt alta yazdığımızda sayın Kılıçdaroğlu’nun en uygun ortak aday olabileceği konusunda da mutabakata vardık".

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