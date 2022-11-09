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Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
SİYASET 09.11.2022, 12:47
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masa toplantısından önce siyasi liderlerle ikili görüşme turlarını bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürdü.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın altılı masa toplantısından önce ikili görüşme turu devam ediyor.
Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.
Babacan, 10 Kasım Perşembe günü saat 11:30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.
Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi’nde toplanacak.
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