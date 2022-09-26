Babacan: Keramet imzadaysa enflasyonu düşürüverin

DEVA Partisi Gaziantep, Gebze ve Yozgat’ın ardından dördüncü mitingini on binlerin katılımıyla Siirt’te yaptı. Genel Başkan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Keramet imzadaysa bir imza atın da enflasyonu düşürüverin" dedi.SİİRT (İGFA) - Siirt'te 4'üncü büyük mitingini gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkeyi 90’lara döndürmeye çalışanların karşısında dimdik durduklarını belirterek, "Vesayet kalıntılarının hesaplarını boşa düşüreceğiz” dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tek imzayla aklınıza geleni yapabiliyorsunuz. Madem keramet imzada, bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin” sözleriyle yüklendi.



Babacan’ın konuşmasında, Türkiye'nin DEVA’sına kavuşacağını belirterek, "Bu hasret bitecek. Seçimin ertesi günü gazetelerde Beştepe’ye veda, Türkiye’ye DEVA yazacak. Her yerde DEVA sandıkları patlatacak. DEVA Partisi’nin damlaları sel olacak. O sel bütün barajları yıkacak" dedi.

‘ASIL MESELE DEVLETİ ÇETELERDEN TEMİZLEMEKTİR’

“Çetelerle, mafyayla, karanlık isimlerle vatandaşın üzerine korku salanların karşısına dimdik duracağız" diyen Babacan, “Ülkeyi 90’lara döndürmeye çalışanların karşısında dimdik dururuz. Bizim için asıl mesele; devleti hukuka döndürmektir. Türkiye’yi özgürleştirmektir. Devleti çetelerden temizlemektir. Kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemektir. Milletin kaynaklarını millet için harcamaktır. Torpili, kayırmacılığı, yolsuzluğu yok etmektir. Memleketin sorunlarını çözmektir. Asıl mesele; 783 bin kilometrekare vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söylemektir. Özgür ve zengin bir Türkiye için bu yola çıktık. Her bir vatandaşımızın elin Avrupalısının yaşadığı standartlarda yaşaması için çıktık. Hedefimiz budur. İktidarı değiştirdiğimizde ve DEVA Partisi’ni Meclis’te en güçlü şekilde temsil ettiğimizde hedeflerimize doğru dev bir adım atacağız. Vesayet kalıntılarının hesaplarını boşa düşüreceğiz. Devleti, milletin hizmetkârı yapacağız" diye konuştu.

112 DOLARI KİM ALDI?

“200 lira, bastığımızda 123 dolar ediyordu. Bugün 11 dolar ediyor" diyen Babacan, aradaki fark 112 doları sordu. "Milletin cebindeki her 200 liralık kâğıt paradan tam 112 doları kim aldı" diyen Babacan, "Şu fakirleşmeye bakın. Paramızın erime hızına bakın. Yazıklar olsun. Bu millet sabahtan akşama kadar boşu boşuna mı çalışıyor? Alın teriyle, bilek gücüyle kazandığı ekmek parası eriyip gitsin diye mi çalışıyor? Sosyal yardımları ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaç sahiplerine asgari gelir desteği sağlayacağız. Diyelim ki bir vatandaşımızın hanesine giren toplam gelir, o hanenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Diyelim ki 5 kişilik aile. İhtiyacını hesap ettik. Aileye girmesi gereken asgari gelir nedir? Hesaplayacağız. O ailenin eline ne kadar para geçiyor? Öğreneceğiz. Aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz" dedi.