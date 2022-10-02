Babacan 'iş' vadetti!

DEVA Partisi beşinci mitingini Trabzon’da yaptı. Mitingde konuşan Genel Başkan Ali Babacan, "Dış ilişkilerde içi boş maceralarla oyalanmayacağız" dedi.TRABZON (İGFA) - DEVA Partisi'nin beşinci mitinginde Trabzon’dan halka seslenen Genel Başkan Ali Babacan, “Demokraside, hukukta, adalette en ileri Avrupa’ysa, onların standardını hedefliyoruz” dedi.

Trabzon'daki konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayıran Babacan, işsiz gençlere iş vadetti.

Gençlere ücretsiz eğitim programları verileceğini, gençlerin yol ve yemek paralarını devletin karşılayacağını öne süren Babacan, "Gençler işe girdiklerinde uzun süre vergiden, işverenleri de sigorta priminden muaf tutulacak" dedi.

"Dış ilişkilerde içi boş maceralarla oyalanmayacağız" diyen Babacan, "Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bağırıp çağırmakla ülke sadece zarar görüyor. 1 aylık bebeklerin hakkını koruyacaksın ama bu akılla oluyor. Ülkemizi, en ileri demokrasilerinin seviyesine getireceğiz. İstikametimiz belli. Eğer demokraside, hukukta, adalette en ileri Avrupa’ysa, onların standardını hedefliyoruz. Türkiye’yi hukukla, adaletle ve istişareyle yöneteceğiz. Dosdoğru çalışacağız" diye konuştu.

DEVA Partisi’ne atılan her bir oyun gençlerin iş bulması anlamına geldiğini söyleyen Babacan, "Gençlerin, ailelerine muhtaç yaşamaması, kendi ayakları üstünde durması ve özgürlüklerine kavuşması demektir. DEVA Partisine atılan her bir oy; ev gençlerinin odalardaki hapsine son vermek demektir. Devlet, ilk defa çalışmaya başlayan gençlerin ve kadınların yakasına vergi diye yapışmayacak. Gençlerin sahip olduğu bilgi ve becerileri, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara göre yeniden geliştireceğiz. Kadınlar için de öyle. Bu eğitim programlarından mezun olan gençler işe girdiklerinde uzunca bir süre vergi ödemeyecekler. Onlara istihdam sağlayan işyerleri de sigorta primi ödemeyecek. Gençler, kadınlar ilk defa çalışmaya başlıyorsa, devlet onların yakasına vergi diye yapışmayacak. 3 sene, 5 sene sonra bakılır" dedi.

"BİZ DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Kürsüden DEVA Partisi’nin hazırladığı eylem planlarını da tek tek tanıtan Babacan, “Türkiye’nin en iyi iktisatçıları bizimle ekonomi çalışıyor. En iyi eğitimciler bizimle eğitim çalışıyor. En iyi dış politika uzmanları bizimle dış politika çalışıyor. Bunu bir Türkiye çalışması olarak yapıyorlar. Her şeyi hazırlıyoruz. Boşa konuşmuyoruz. Tarih veriyoruz. Bütçesini hesap ediyoruz. Hepsinin kadrolarını da hazırlıyoruz. Kimin yapacağını da hazırlıyoruz. Biz dersimizi iyi çalışıyoruz. Varsa böyle çalışmaları olan, gelsin masaya koysun. Ortaya koysun. Biz yönetecek kadro olmanın ciddiyetini ve sorumluluğunu bugünden sırtımızda taşıyoruz" diye konuştu.