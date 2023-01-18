Babacan geri adım attı: Sözlerim çarpıtıldı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dokunacağız" dediği Baykar'la ilgili geri adım atarak, "Sözlerim çarpıtıldı" dedi.ANKARA (İGFA) - Yerli ve milli SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları ile gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Babacan'ın 'Dokunacağız' dediği SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları her kesimin tepkisini çekmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydederek, "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz" dedi.

Babacan dikkati çeken paylaşımında, "Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/alibabacan/status/1615619059768254464