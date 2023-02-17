Babacan Gaziantep'ten sordu... 2019'daki Kahramanmaraş merkezli tatbikat raporu nerede?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremzede vatandaşların sorularını iktidara yöneltti. İmar aflarından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alan kaç yapının yıkıldığını soran Babacan, AFAD lojistik depolarında kaç çadır olduğunu ve 2019 yılındaki tatbikatın raporunun nerede olduğunu sordu.GAZİANTEP (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat’ta 11 şehirde büyük yıkıma yol açan depreme ilişkin sorular sordu.

Vatandaşların sorduğu soruları iktidara yönelttiğini söyleyen Babacan, “Gün, bu soruları sorma zamanıdır. Gün, şeffaf şekilde sorularla yüzleşme zamanıdır. Gün, vatandaşımıza gerçekte ne olduğunu anlatma zamanıdır” dedi.

Depreme hazırlık senaryolarını, raporları, eylem planlarını, depremden sonra arama kurtarma ve yardımlaşma çalışmalarındaki gecikmeyi masaya yatıran Babacan, AFAD’ın çok önceden hazırladığı bir Müdahale Planı'na dikkati çekerek, "Arama-kurtarma, sağlık, yangın, güvenlik, trafik, haberleşme, enerji, tahliye, ulaşım, beslenme, barınma hizmetlerinden sorumlu kurumlarımızın hazır olması ve derhal müdahale etmesi gerekiyordu. Bu kurumlar ne zaman harekete geçtiler? Niçin geciktiler? Kurumlarımız böyle bir afete karşı gerçekten hazır mıydı? Yoksa bu hazırlıklar kâğıt üzerinde kalan bir egzersizden mi ibaretti?” diye sordu.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ AFAD’I ZAYIFLATMIŞ MIDIR?’

AFAD'ın eskiden Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğunu anımsatan Babacan, "Diğer bakanlıklar arasında koordinasyon yapma gücü ve pozisyonu vardı. Daha sonra bir bakanlık altında sıradan hale getirildi. AFAD uzmanlarıyla karar vericiler arasına uzun mesafeler konuldu. Sistem değişikliğiyle, tüm koordinasyon Beştepe’de toplandı. Soruyorum: Pek çok kurumu sıradanlaştırsan, Beştepe dışındaki her kurumu önemsizleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi AFAD’ı zayıflatmış mıdır? Kurumun koordinasyon kabiliyetini yok mu etmiştir?” AFAD, 2012-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamıştı. Bu plan o günkü Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi. Bu planın uygulamasının 2023 yılında tamamlanması hedefleniyordu. Bu eylem planına ne oldu? Bu planda yer alan çalışmaların ne kadarı hayata geçti? ‘2017 yılında tamamlanmış olması gereken hedefe ne oldu?" sorularını yöneltti.

Babacan, "sosyal medya kısıtlamasıyla kurtarma çalışmalarına engel olduğunuzu düşünüyor musunuz?" diye sorarak, "Afet sonrasında iletişim konusunda ne yaptınız? Sosyal medya kısıtlaması ile kurtarma ve yardımlaşma çalışmalarına engel olduğunuzu düşünüyor musunuz? Vatandaşımızın haber alma özgürlüğüne engel olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorularını sorarak, “AFAD’ın 2022 Performans Programı kitapçığında ‘1789 arama kurtarma personelimiz var’ diyor. Soruyorum: Kamu, özel kuruluşlar, askeri ve sivil kuruluşlar, belediyeler, itfaiye gibi kurumların bünyelerinde bulundurdukları toplam arama kurtarma personeli sayısı kaçtır? Bunun envanteri afet öncesinde AFAD’da var mıydı? Afete müdahale edebilecek arama kurtarma personel sayısı yeterli mi görüldü yoksa yetersiz olduğu öngörülmesine rağmen takviye edilmedi mi?” diye konuştu.

‘TATBİKATIN RAPORLARI ORTADA YOK, TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER NELERDİ? NEDEN GİDERİLEMEDİ?’

Babacan konuşmasında şunlara dikkati çekti:

“AFAD’ın 9-10-11 Ekim 2019 tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem senaryosu tatbikatı yaptığını biliyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve 7 ilin bu depremden etkileneceği öngörülmüştü. Bu senaryoya göre yapılan tatbikatın sonucu ne olmuştu? Hangi kararlar alınmıştı? Tatbikatta tespit edilen eksiklikler nelerdi? Tatbikatın raporu ortalarda yok. Eksikler tespit edildiyse neden bugüne kadar o eksiklikler giderilmedi? Bu tatbikatı ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

2019 tatbikatına göre kaç binanın yıkılacağını öngörmüştünüz? Kaç canımızı kaybedeceğimizi tahmin etmiştiniz? Yine bu tatbikata göre kaç arama kurtarma personeline, kaç adet çadır ve battaniyeye ihtiyaç olacağı hesaplanmıştı? Ulaşımdaki aksamalar nasıl giderilecekti? Kesintisiz haberleşmeyi nasıl sağlayacaktınız? 2019’daki tatbikatın ardından ne yaptınız?

Kahramanmaraş’ta 6 ay evvel başta İl Başkanımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasi partilerin il başkanları deprem uyarıları yaptı. Bu uyarılara cevap verildi mi? Bu uyarılar dikkate alındı mı?

Depremin olduğu bölge ve yakınında AFAD lojistik depoları olduğunu biliyoruz. Ama vatandaşlarımız soruyor: Bu depolarda depremden önce kaç adet çadır ve çadır içi malzeme bulunuyordu? Bu malzemeler neden bölgeye derhal ulaştırılamadı? Malzeme eksiği nedeniyle mi yoksa lojistik planlama yapılmadığı için mi vatandaşlarımız mağdur oldu? Yoksa Cumhurbaşkanın talimatıyla yangın söndüren itfaiye gibi, AFAD da talimat gelmeden depolardaki malzemeleri dağıtmaya başlayamadı mı?”

‘HASAR TESPİT ÇALIŞMASI NE KADAR SÜRECEK?’

“İlgili bakanlıkta, yapıların hasar derecesiyle ilgili rapor hazırlayan uzman personelin sayısı yeterli midir" diye soran Babacan, "İzmir depreminde çok daha az sayıda bina hasar görmesine rağmen haftalar süren bu hasar tespit çalışması bu depremde ne kadar sürecektir? Bu konuda meslek örgütlerinin birikiminden ve uzman personelinden istifade etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.