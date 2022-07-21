Babacan F-35 savaş uçaklarını sordu

Bayburt’ta yaptığı konuşmada ABD kongresinin Türkiye’ye savaş uçağı satışına yönelik tasarısına değinen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete F-35 savaş uçaklarını sordu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Karadeniz gezisi sürüyor.

Babacan, Bayburt, Gümüşhane ve Kelkit’te partisinin il ve ilçe binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Bayburt’ta yaptığı konuşmada ABD kongresinin Türkiye’ye savaş uçağı satışına yönelik tasarısına değinen Babacan hükûmete F-35 savaş uçaklarını sordu.

‘TAPUSUNU ALDIĞIMIZ UÇAKLARI GETİRTEMEDİLER’

“Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler" diyen Babacan, "Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak benim içim yanıyor. Soruyorum; ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? Teknolojinin sahibi 4 ortaktan birisiydik. Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler.”

Amerikan kongresi ‘F-16’yı veririm ama Ege’de uçurmayacaksın, Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları sokmayacaksın’ diyor. Egemenlik bu mu ya? Bağımsız ülke olmak bu mu? Biz Türkiye’de F-16 fabrikası kurmadık mı? Ta 1990’larda bu ülke F-16 savaş uçağı üretiyordu. Bugün gidiyorlar Amerika’dan F-16 dileniyorlar. Bir de Amerika vermeden önce Ege’de uçurtmama sözü istiyor" diye konuştu.

Daha geçen yıl düşman ilan ettiğine 'sarmaş dolaş' sarılan bir hükûmetten bahsedilir konumda olduğunu belirten Babacan, "Bu mudur dik durmak? Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin. Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği bir ülke haline getirmek millîlik midir, yerlilik midir? Yazık günah. Faiz lobisinin eline düşmüş bir hükûmetten bahsediyoruz. Paramızı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir? Soruyorum. 200 liralık banknot tedavüle girdiği gün 123 dolar ediyordu. Bugün 12 dolar ediyor. 200 liralık banknot taşıyan her vatandaşımızın cebinden 111 dolar çalınmış durumda. Parayı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir?" diye sordu.