Babacan: Enkaz edebiyatı yok! İş üreteceğiz

Seçim çalışmaları için Iğdır’a giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan buradaki halk buluşmasında konuştu. Babacan, “Bizde ‘Enkaz devraldık’ edebiyatı yok. Mazeret falan yok. İş üreteceğiz. Alın teri hakkını alsın diye çalışacağız. Hep beraber zenginleşeceğiz” dedi.IĞDIR (İGFA) -Seçim çalışmaları için Iğdır’a giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan buradaki halk buluşmasında konuştu.



"Damadın bakanlığı döneminde ‘Ucuz elektrik satıyoruz’ diyebilmek için barajlardaki suyu tükettiler" diyen Babacan, “Sadece ‘Nasıl ucuz elektrik satıyoruz’ diyebilmek için barajlardaki suyu tükettiler. O su bize tarım için, sulama için lazımdı. Damadın bakanlığı döneminde ‘Bak ne güzel yönetiyor enerjiyi’ dedirtmek için barajlardaki suyu tükettiler. O gün bugündür Türkiye’deki barajların su seviyesi bir türlü eski noktaya gelemiyor. Hepsini biliyoruz" dedi.

‘ALIN TERİ HAKKINI ALSIN DİYE ÇALIŞACAĞIZ’

“Bizde ‘Enkaz devraldık’ edebiyatı yok. Mazeret falan yok" diyen Babacan, "Bahane üretmeden, laf üretmeden iş üreteceğiz. Alın teri hakkını alsın diye çalışacağız. Hep beraber zenginleşeceğiz. Buzdolabınızdan eksilenlerin yerine konulmasını, pazar torbalarının dolmasını sağlayacağız. Bayramda torununa harçlık veremeyen dedelerin, ninelerin cüzdanının dolmasını sağlayacağız. Evladının eğitimi için binlerce lira döken ama yine de torpilsiz iş bulamayan ailelerin huzura kavuşması için çalışacağız" diye konuştu.

İyi projelere destek verecekleri, eksikleri tamamlayacak ve yanlışları düzelteceklerini öne süren Babacan'ın hedefinde ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vardı.

“Bu milletten topladıkları vergiyi bu millette yalan söylemek için kullanıyorlar” diyen Babacan, Savunma Sanayii ve Togg ile ilgili sözlerinin çarpıtılmasına tepki göstererek, “Biz yönetime geldiğimizde iyi yapılan, dürüst yapılan bütün projelere aynen destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ESKİ DEFTERLERDE KARŞISINA ÇIKIYORUM, KAFASI BOZULUYOR’

“Dün gene bana ‘Bebecan’ demiş. Ben gençler adına ‘Bebecan’ diye adlandırılmaktan gurur duyarım" diyen Babacan, "Gençlere imkân tanındığında ne kadar büyük başarı ortaya koyabileceğini zamanında ispatlamışım. Ne zaman bir başarıdan bahsedecek olsa eski defterleri kurcalaması gerekiyor. Orada da karşısına ben çıkıyorum, kafası bozuluyor. Ondan sonra Bebecan aşağı, Bebecan yukarı. ‘Ben faizle mücadele edeceğim’ diye yetki isteyen Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini ödeyen devlet başkanı oldu" diye konuştu.