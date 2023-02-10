Babacan deprem bölgelerinde incelemede

Gaziantep Nurdağı’nda deprem bölgesini inceleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilçedeki binaların yüzde 90’ının oturulamaz hale geldiği bilgisini paylaştı. Hatay'da da incelemelerde bulunan Babacan, bölgenin eksik ve ihtiyaçlarını vatandaşlarımızdan dinleyerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.HATAY (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem bölgelerinden Gaziantep'teki incelemeleri sonrasında Hatay'da da incelemelerde bulundu.

Babacan, kamera ışıklarını kapattırarak afet bölgesinde aydınlatma sorununun sürmesine dikkat çekerek, karşılaştıkları tablonun televizyon ve telefon ekranlarından anlaşılamayacağını söyledi.

Herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Babacan, "Biraz önce Rize’den, Manisa’dan gelen kurtarma ekipleriyle karşılaştık. Hepsi sivil, gönüllü. Islahiye’de İzmir’den gelen bir ekiple karşılaştık. Bugüne kadar karşılaştığımız kurtarma ekiplerinin neredeyse yüzde 80’i hep gönüllü çıkıp gelmiş. İnsan kaynağı var ama alet edevat bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Bazı enkaz açısından iş makineleri bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Tablo çok hazin" diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN BU TRAVMAYI ATLATMASI UZUN SÜRECEK’

“Bu işin toparlanması, Türkiye’nin bu travmayı atlatması, bu enkazı kaldırması, bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek" diyen Babacan, "Onu anlıyoruz. Omuz omuza verince bu sorunları da aşacağız. Biraz vakit alacak, zor olacak ama bu sorunları da aşacağız inşallah" dedi.

Bu arada barınma ve ısınma sorunlarına işaret eden Babacan, ayrıca bölgeye gelen çadırların zeminine izolasyon malzemesi gerektiğini söyledi.

100 tırlık bir imkân oluşturup deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Babacan, "Arkadaşlarımız şimdi kendi imkânlarımızla dağıtım yapıyor" dedi. Babacan, dağıtım konusunda tırlar yerine mahalle aralarına da daha rahat girebilmeleri için kamyon ve kamyonetlerle yardımların ulaştırılmasının daha iyi olacağını söyledi.