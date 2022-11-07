Babacan, Davutoğlu ile de görüştü

Altılı masa tolantıları öncesinde ikili görüşmeleri sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi ardından Gelecek Partisi Genel Başanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın altılı masa toplantısından önce ikili görüşme turu devam ediyor.

Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bir araya geldi.

Babacan, 8 Kasım Salı günü saat 12:00’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret edecek.

Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak.