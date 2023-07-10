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Babacan'dan zamlara sert tepki!

SİYASET 10.07.2023, 15:49
Babacan'dan zamlara sert tepki!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi gündemiyle genel merkez düzenlediği basın toplantısında hükümetin son günlerdeki zam kararlarını eleştirirken, ekonomiye dönük tavsiyelerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Hükümetin son günlerdeki zam kararlarını eleştiren Babacan ekonomiye dönük tavsiyelerini açıkladı.

Babacan faiz, kur ve enflasyondaki yükselişin sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinden borç istenmesini de gündeme getiren Babacan, “Teminat olarak acaba bir şey gösteriyor musunuz?” diye sordu.

‘İKTİDAR GÖZÜNÜ DAR VE SABİT GELİRLİLERİN ELİNDEKİLERE DİKTİ’

Hükümetin enflasyonu katmerleyecek adımlar attığını savunan Babacan, “İktidar dar gelirlinin, sabit gelirlinin elinde ne varsa gözünü oraya dikti. Gözünü zar zor geçinen vatandaşın cebine dikti. Ülkem adına çok üzgünüm, aynı zamanda çok da kızgınım. İnanın bana, çözümün ne olduğunu bilmesem, daha evvel iki büyük krizi çözen ekibin başında olmasam, bu kadar öfkeli olmazdım. Bile bile, göz göre göre, vatandaşlarımızın yoksullaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Ekonomiye ilişkin görüşlerini paylaşan Babacan’ın tavsiyeleri arasında Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanması, kapsamlı bir ekonomik programının açıklanması, kurumların güçlendirilmesi, Kur Korumalı Mevduat’ın bir plan dahilinde sonlandırılması, Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak ve araçların sayısının azaltılması, kamu görevlilerinin çok yerden maaş almaması, kamu ihale mevzuatının Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu hale getirilmesi, kaynakların tarımsal sulama projelerinde kullanılması, yolsuzluk, rüşvet ve yasal olmayan yollarla yurtdışına çıkarılan kamu kaynaklarının geri getirilmesi, siyasi etik yasası, Varlık Fonu’nun kapatılması gibi adımlar yer aldı.

Tavsiyelerini sürdüren Babacan, “Mali disiplin iddianızda samimiyseniz, mali kural uygulamasını hayata geçirin. Tüm kurumları Meclis ve Sayıştay denetimine açın. Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin. İmar planlarında oynamalar yaparak oluşan rantları kapsamlı ve etkili bir biçimde vergilendirin. Beyana tabi gelir unsurlarının kapsamını genişletip, dolaylı vergilerin ağırlığını azaltın” diye konuştu.

https://youtu.be/sLodDpA_hTM

Vergide 'sürümden kazanmak' tabirini anımsatan Babacan değerlendirmesinde, “KDV’yi ’den %8’e indirdik, gelirlerde 1 kuruş düşüş olmadı. Kurumlar vergisini %33’ten %20’ye indirdik, gelir düşmedi. Vergide ‘sürümden kazanmak’ diye bir tabir vardır. Alanı ekonomi olanlar, kendine ‘ekonomist’ diyenler bu kavramları bilse ülkenin başına bunlar gelmez" dedi.

‘MESLEKLERİNE HİÇ Mİ SAYGILARI YOK?’

Babacan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyelerinin önce faizi indirip ardından artırmasına ilişkin “Bir ay gibi kısa bir sürede 180 derece dönen, zıt değerlendirme, öngörü ve reçetenin altına imza atan bu kişilerin mesleklerine hiç mi saygıları yok? Hiç mi mesleki ahlaktan nasiplerini almadılar? gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Aynı isimler, birbirinin zıttı iki karara imza atıyor. Bedelini millet ödüyor” dedi.

‘ZAMMI OTOMATİĞE BAĞLADILAR’

“2023 yılında tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi getirdiler. Yani bu yılki MTV’yi ikiye katladılar. Vatandaşın bineceği bir tane araba. Araç sahiplerinden ne istiyorlar ben anlamıyorum. Dönüyorlar dolaşıyorlar otomobil ÖTV’si, otomobil MTV’si. Akaryakıta ilişkin maktu ÖTV tutarlarının üretici fiyat endeksine göre güncellenmesine karar verdiler. Yani vergi artışını, zammı otomatiğe bağladılar.  Maaşlar artıyor, vergi dilimlerine dokunmuyorlar. Fiilen daha çok vergi alıyorlar. Maaş artışı yüzdesinde vergi dilimlerinin baremlerini artırmanız lazım. Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun" diye konuştu.

‘KÖRFEZ ÜLKELERİNE TEMİNAT OLARAK BİR ŞEY GÖSTERİYOR MUSUNUZ?’

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a körfez ülkelerindeki temaslarına yönelik de sorular yöneltti.

"Daha düne kadar hain darbe teşebbüsünün arkasındaki güç dediğiniz ülkenin kapısına tekrar tekrar gidip borç istemek size hiç ağır gelmiyor mu?" diye soran Babacan, "Diğer Körfez ülkelerinden tekrar tekrar borç isterken aklınıza ‘Borç alan, emir alır’ gelmiyor mu? Bu borç anlaşmaları kamuoyunun bilgisi ve denetimine açık, şeffaf anlaşmalar olmak zorundadır. Bugüne kadar Körfez ülkelerinden ne kadar borç aldınız? Hangi şartlarda aldınız? Borç alırken ne tür anlaşmalar yapıyorsunuz? Ne kadar faiz ödüyorsunuz? Teminat olarak acaba bir şey gösteriyor musunuz? Niye açıklamıyorsunuz?" diye konuştu.

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