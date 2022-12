Babacan'dan gençlerin hayatlarına dokunan plan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beklenen 'Gençlik Eylem Planı'nı açıkladı. Vergiler düşecek, zorunlu askerlik kalkacak, internet ücretsiz olacak, yurtlarda giriş çıkış saati olmayacak.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. DEVA Partisi’nin eylem planlarının sayısı 18’e yükseldi.

Planın ayrıntılarını partinin Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, eylem planı ile ilgili yaptığı açıklamasında zorunlu askerliğin kaldırılacağı, işsiz gençlere yeni beceriler kazandırılacağını belirterek, "Eğitim ihtiyaçları çıkarılacak bir karta yüklenecek. KYK yurtlarında giriş-çıkış saati olmayacak. Yurt bulamayanlara kira yardımı yapılacak. Teknoloji ürünlerindeki vergiler düşürülecek. İnternet tüm gençlere ücretsiz verilecek" dedi.

'GENÇLİĞE EN ÇOK GENÇLİK BORÇLUYUZ’

“Gençler mutsuz ve daha acısı umutsuz" diyen Babacan, "Öyle bir dönemdeyiz ki gençliğe en çok ne borçluyuz? Gençlik borçluyuz. Yaşlarının gereği olan hayatı yaşayamıyorlar. Akıllı telefon; lüks değil ihtiyaç. Bilgisayar; lüks değil ihtiyaç. Arkadaşlarla sohbet edip yemek yemek; lüks değil ihtiyaç. Çıkıp dışarıda bir kahve içmek; lüks değil ihtiyaç. Lüks diye tarif edilen pek çok şey lüks değil ihtiyaç" dedi.

Her gence iş imkânı sunacaklarının altını çizen Babacan, iş bulma programları devreye gireceğini ifade ederek, “Halihazırda iş bulamayan gençler ne yapacak? Bazen 1 ay, bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl gibi programlarla yeni beceri ve yetenek kazanacakları programlara gidecekler. Gidiş-geliş yol parası, öğlen yemeği parası falan bizden. Bir maliyeti olmayacak. O programlardan sertifika alan gençlerimiz işe girdiğinde gelir vergisi ödemeyecek. Firmalar sosyal güvenlik primi ödemeyecek. En az birkaç sene bunun böyle devam etmesi gerekiyor. İşsizliği azaltmanın en önemli yolu bu. Kısacası devlet üstüne düşeni yapacak" diye konuştu.

MÜLAKAT YAPILMAYACAK

Kamuda işe alımlarda da mülakatın kalkacağını belirten Babacan, "Devlet, kimseye torpil morpil yapmayacak. Hak eden hak ettiğini alacak. Endişeye mahal yok arkadaşlar. Bu kâbus geçip gidecek. Bu korku filmi bitecek" dedi.

Türkiye’yi Avrupa’nın onurlu bir ülkesi yapmak için çaışacaklarını ifade eden Babacan, "Ülkenin yarınlarını Şanghay Beşlisi’nde aramayacağız. Gençlere ‘Hangi ülkeye gitmek istiyorsun?’ diye soruyorum. Şanghay beşlisinden bir tane sayan yok. Asıl olan Avrupa’ya doğru gitmek değil, Avrupa standartlarını Türkiye’ye getirmek. Eurovision vardı. Türkiye onun da dışına çıktı. Türkiye’yi oraya sokacağız" dedi.

‘MİLLÎ TAKIMIMIZI DÜNYA KUPALARINDA GÖRMEK İSTİYORUZ’

Babacan, Gençlik Eylem Planı'nda Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi etkinlikleri Türkiye’ye getirmek istediklerini de dikkati çekti. Bunun için itibarın ve paranın lazım olduğunu belirten Babacan, "O kolay. Bizim işimiz. A Millî Futbol Takımımızı Dünya Kupalarında görmek istiyoruz. 20 yıl oldu. Yeni doğan bebeği iyi yetiştirsen 20 yaşında canavar gibi futbolcu olur. Türkiye’de her çocuk yetenekli ve başarılı olmaya aday. Başarısızlık diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Her çocuk, her genç en az bir alanda çok başarılı olur" diye konuştu.