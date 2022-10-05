Babacan'dan Erdoğan'a 'başörtüsü' yanıtı

Partisinde haftalık değerlendirme toplantısını gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bugün ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyor ama sansür yasasını getiriyor. Her alanda özgürlükten yana ol” diye seslendi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bugün ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyor ama sansür yasasını getiriyor. Her alanda özgürlükten yana ol” diye seslendi. Ayrıca doğal gaz ödemeleriyle ilgili Rusya’dan ek süre istendiği iddialarını değerlendiren Babacan, iktidara “Bu ülkeyi asla temerrüt çukuruna düşürmeyin. Artık silkelenip kendinize gelin. Nedir bu savrukluk? Aklınızı başınıza alın” dedi.

‘BAŞÖRTÜSÜ, KEYFİ DAYATMAYLA YÜZLEŞİLEREK SERBESTLEŞMEDİ’

Türkiye'de başörtüsünün yasayla yasaklanmadığını belirten Babacan, "Olan biten, keyfi bir zulümdü. Bir dayatmaydı. Aynı zamanda başörtüsü, bu keyfi dayatmayla yüzleşilerek serbestleşmedi. Aksine başörtüsü üstündeki baskıyı kaldıran iktidar, başka yaşam tarzlarını ötekileştirdi. İşte bugün ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyor ama sansür yasasını getiriyor. Ya sen özgürlükten yanaysan, her alanda özgürlükten yana ol" diye konuştu.

"Eşit vatandaşlığı kazanmadıkça nöbetleşe zorbalık devam eder" diyen Babacan, “İdeolojik devlet anlayışını aşıp, eşit vatandaşlığı kazanamadığımız müddetçe nöbetleşe zorbalık devam eder. Tüm kazanımlar eksik kalır. Onun için biz bu meseleyi sahici, onarıcı bir yaklaşımla ele almak zorundayız" edi.

Geçmiş kavgasına tutuşmanın, ‘Sen şunu dedin, öteki bunu yaptı’ kavgasının bu ülkeye hiçbir yarar sağlamadığını ve sağlamayacağını gayet iyi bildiklerini ifade eden Babacan, "İktidar illa birileriyle, geçmişle kavga edecekse dönsün 28 Şubat alkışçıları olan Perinçek’le ve Bahçeli’ye kavga etsin önce" diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU’NUN HELALLEŞME ÇAĞRILARINI DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ’

Öte yandan Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrılarını ve söylemlerindeki değişikliği kendilerinin de dikkatle takip ettiğini belirterek, "Söz vermek, insanların gözlerini geçmişten alır, yarınlara çevirir. Ortak bir beklenti üretir. Bu nedenle yarınlara dair verilen sözleri önemsiyoruz" dedi.