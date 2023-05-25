Babacan'dan ekonomik uyarı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Erdoğan kazanırsa Türkiye’yi büyük bir ekonomik felaket bekliyor" uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci turunu Erdoğan’ın kazanması halinde Türkiye’yi büyük bir ekonomik felaketin beklediğini öne sürdü.

Katıldığı canlı yayında “11 yıl ekonomiyi yönetmiş biri olarak bu uyarıyı yapmak benim vatandaşlık görevim” diyen Babacan, “Kötünün kötüsü var. Bugün ışıklar yanıyor. Yarın elektrik kesintileri, akaryakıt kuyrukları başlar” ifadelerini kullandı.

‘KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ VAR, YARIN ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLAR’

“Erdoğan’ın Suudi Arabistan’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden kredi dilenmesi, Putin’e ‘Doğal gaz parasını ödeyemiyoruz, erteleyin’ demesi Türkiye’nin döviz dengesinin bozulduğunu söylüyor. Kötünün kötüsü var. Bugün ışıklar yanıyor. Yarın elektrik kesintileri, akaryakıt kuyrukları başlar" diyen Babacan, “(BOTAŞ’ın Gazprom’a satılma ihtimali) Erdoğan, Putin’e gidip, ‘Bizim paramız yok. Ödeyemiyoruz. Doğal gaz ödemelerini geciktirebilir miyiz?’ dedi. Putin’in cevabını bilmiyoruz. Gerçekten erteleme oldu mu, olmadı mı, bilmiyoruz. Ama eğer olduysa, Erdoğan Putin’e borç taktıysa, borç alan emir alır. Böyle bir durum varsa, borcu karşılığında ‘Kardeşim, ver BOTAŞ’ı’ diyor olabilir. Bilemiyoruz. Tamamen karanlık. Hiç şeffaflık yok" dedi.

‘ERDOĞAN’IN BABALA TV GİBİ ORTAMA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL, CESARETİ YOK’

“Erdoğan’ın Babala TV gibi bir ortama girmesi mümkün değil" diyen Babacan, "Yapamaz. O tahammülü yok. Gençlerle 5-6 saat beraber oluyorsunuz. En şiddetli eleştirilere tahammül etmek ve sabırla bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, çok farklı konularda kendisiyle ilgili yanlış bilgi ve algılar varsa onları düzeltmesi için oldukça faydalı bir yayın oldu. Erdoğan çıkamaz. Babala TV’de muhalif olmayanın soru sormaya hakkı yok. Sayın Erdoğan’ın böyle bir ortama girmesi mümkün değil. Cesareti yok. Çünkü haklı değil" diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU DİREKSİYONA OTURDUĞUNDA YOLCULAR HUZURLU YOLCULUK YAPACAK’

“Demokrasinin iyi işlediği, düzgün yönetilen ülkelerde vatandaşlar günlük siyasetle bu kadar ilgilenmez" diyen Babacan, "Bunu bir otobüs yolcuğu olarak düşünün. Otobüsü kullanan şoför kurallara uyuyorsa arkada oturan yolcular huzurlu bir yolculuk yapar. Otobüsü kullanan Erdoğan ülkeyi savuruyor. Sayın Kılıçdaroğlu direksiyona oturduğunda, kurallara uyan, hukuk tanıyan, anayasaya uyan bir otobüs şoförü olacağı için yolcular kitabını okuyacak ve kulaklığını takıp müziğini dinleyecek. Belki de insanlar günlük siyasetle bu kadar ilgilenmeyecek" diye konuştu.