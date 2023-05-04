Babacan'dan Ebrar Sitesi enkazına karanfil

DEVA Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılmak için gittiği Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin enkazına karanfil bıraktı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Sabah saatlerinde CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu’yla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kapıçam deprem mezarlığını ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı.

Mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okundu.

Babacan, mezarlıktan sonra ekibiyle birlikte depremde çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’ne giderek burada yaşamını yitirenlerin anısına enkaza karanfil bıraktı.