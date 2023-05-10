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Babacan'dan Diyarbakır'da 'sandık' mesajı

SİYASET 10.05.2023, 17:13
Babacan'dan Diyarbakır'da 'sandık' mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda binasın da Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileri ile bir araya geldi.Diyarbakır Ajans  / DİYARBAKIR (İGFA)  - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı öncesi DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adına bir konuşma yaptı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Gelişmiş ülkelerde kent konseyi adı altındaki yapılar, sivil toplumun, derneklerin, iş camiasının ve halkın kent yönetimine katılması en önemli güç olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bunları kullanmaktadırlar. Fakat kentimiz yaklaşık 7 yıldır kayyumlarla yönetildiği için öyle bir platform kurulmadığı gibi aynı zamanda da kent istişare kültüründen uzaklaşarak 1-2 yıllığına kente gelen yöneticiler tarafından istişaremiz yönetilmek zorunda bırakılması kent yaşamıyla ilgili birçok yanlışı da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Diyarbakır’da 90’na yakın sivil, emek ve meslek örgütüyle birlikte böyle bir platform kurduk. Kenti ilgilendiren tüm süreçlere dahil olmaya çalışıyoruz” dedi.

Daha sona DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşma yaptı.

Babacan konuşmasında, "DEVA Partisi kurulduğu zaman da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelmiştik. Yaptığımız görüşmeler sayesinde yol haritamızı belirlemekte büyük bir etkisi oldu. Biliyorsunuz büyük bir doğal afet karşı karşıya kaldık. Büyük can ve mal kaybına neden oldu. Biz ilk günden beri merkezi hükümetin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket edip yaraların sarılması gerektiğini savundu. Biz her zaman bu yükün tek başına kaldırılamayacağını söyledik. Maalesef merkezi hükümet bunu yapmadı tek başına hareket etti. Bundan dolayı yaralar çok geç sarıldı, deprem bölgesinin bazı yerlerinde ciddi sorunlar var. Sizin bu kent için kurduğunuz bu platform bundan dolayı çok kıymetli" dedi.

Seçim çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak tüm şehirlerde teşkilatımızı kurduk. Birçok eylem planlarımız var. Parti olarak bu eylem planlarını önemsiyoruz. 6 parti birlikte çalışarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizi hazırladık. Oldukça geniş bir destek tabanıyla seçime gidiyoruz. Tek bir oy kaybolmasın diyerek tek bir listeden seçime girmeye karar verdik. Biz öncelikle Türkiye olsun istedik. Bundan dolayı birleştik. Seçimlerde başarılı olmak önemli ama mecliste güçlü bir şekilde iktidarı temsil etmekte daha çok önemli. Umut ediyoruz ki ortak listelerimiz seçimlerde başarılı olur. Herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu

Babacan, seçim güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "200 bin sandıkta 6 partiden arkadaşlarımız sandıkların başında olacak. Oylar bilgisayara girilirken ciddi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Biz 6'lı masa olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. Sandıklarda çıkaracak bir sorun konusunda gerekli tedbirleri aldık. Bütün vatandaşlarımız sandıklarına ve oylarına sahip çıksın" dedi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum’da yapılan saldırıyla ilgili konuşan Ali Babacan, "Kesinlikle şiddete hayır diyoruz ve şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hükümetin bu duruma bir an önce el atması lazım" dedi.

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