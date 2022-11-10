Babacan'dan Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına tepki!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan, "Son derece ağır bir karar. Fikir ve ifade özgürlüğü herkes içindir. Her tartışmayı karakolda bitirerek, birilerini sürekli sanık sandalyesine oturtarak hiçbir yere varamayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Babacan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Cihan Kolivar’ın ifadeleri nedeniyle tutuklanması son derece ağır bir karar. Fikir ve ifade özgürlüğü herkes içindir. Her tartışmayı karakolda bitirerek, birilerini sürekli sanık sandalyesine oturtarak hiçbir yere varamayız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/alibabacan/status/1590429492786638848

Hatırlanacağı gibi, katıldığı yayında ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparken "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek tepki çeken ifadeler kullanan Sendika Başkanı Cihan Kolivar dün adliyedeki işlemleri ardından tutuklanmıştı.