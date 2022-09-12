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Babacan çiftinden kırtasiye alışverişi
SİYASET 12.09.2022, 08:15
Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı bu sabah başladı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile eşi de kırtasiye için soluğu dışarıda aldıANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, okuldan istenen araç gereçleri almak için yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile Ankara’da kırtasiye alışverişine çıktı.
Babacan, çocuklarıyla kırtasiye alışverişe alışverişine çıkan diğer ailelerle de sohbet etti.
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