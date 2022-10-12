Babacan: Avrupa'yı gezebilen gençler, şimdi otobüs biletine muhtaç oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce aldıkları burs ve öğrenim kredisiyle Avrupa'yı gezen gençler, bugün şehirlerarası otobüs bilet parasına muhtaç olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendirdi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitelilere yılda iki kez ulaşım desteği verileceğini açıklaması üzerine “Aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Avrupa’yı gezen gençler, bugün nasıl şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu?” diye sordu.

10 yıl önce 150 dolar eden KYK bursu ve kredisinin bugün 45 dolar olduğunu öne süren Babacan, "Elinizi vicdanınıza koyup sorun: 7-8 sene evvel, aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Interrail yapan, Avrupa’yı gezen gençler, nasıl oldu da bugün şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu? 10 sene önce 150 dolar eden aylık KYK bursu ve kredisi, bugün 45 dolar ediyor. Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları hayalleri bugün kim çaldı? Gerçekten yazıklar olsun” dedi.

https://youtu.be/XroyqgXU_oo"Enerjide rekabeti artırın, fiyatların düştüğünü göreceksiniz" önerisinde bulunan Ali Babacan, "Elinizi enerji piyasasından çekin. Tekelci yapıya son verin. Kimsenin güvenmediği ihalelerle, tek şirkete verilen enerji işlerine artık son verin. Yeterince rekabet olmadığı için fiyatlar artıyor. Enerjide rekabeti artırın ve sonra da fiyatların nasıl düştüğünü göreceksiniz. “Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Damat yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu? Ne oldu? Karadeniz’deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı. Farklı noktalardan sondaj atıp, ölçüm yapıp aşağıdaki rezervi tahmin etmeniz lazım. Rezervi çıkarmak kaça mâl olacak, piyasa fiyatı ne kadar? Ona da bakmanız gerek. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi ‘Doğal gaz bulduk’ diye satıyorlar" diye konuştu.

Bu arada Alevi meselesini de DEVA Partisi'nin çözeceğini iddia eden Babacan, “Alevi meselesini, onların taleplerini idrak etmeden çözemezsiniz. Mesele yeni bir mesele değil. Ancak Erdoğan bu meseleyi büyüttü. Şimdi de seçime giderken, panik halinde ne yapacağını şaşırıyor. Hiç endişeniz olmasın, bu meseleyi de zamanı gelince çözen DEVA Partisi olacak” dedi.

Beştepe’ye 'üretim' konusunda da seslenen Babacan, "Üretimi teşvik etmediğiniz, maliyetleri patlattığınız için çocuklarımız artık önümüzdeki aylarda süt içemeyecek. Saçma sapan tezleriniz yüzünden hayvanlar kesime gönderildiği için insanlar yoğurt, peynir yiyemeyecek. Maliyetlerdeki artıştan da fiyatların artışından da sorumlusunuz" diye konuştu.