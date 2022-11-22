Babacan Aralık ayında Bursa'ya geliyor

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığıvatandaşlarla buluşulan saha çalışmaları yapmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar 7 kez Bursa’ya gelen Ali Babacan, il başkanlığının organizasyonu ile iş dünyası ile buluşmak üzere Aralık ayında Bursa’ya geleceği duyuruldu.

'Mavi Yelekliler' etkinlikleri ile Bursa siyasetine yeni bir soluk getiren DEVA Partililer, seçim otobüsü ile Bursa caddelerinde dolaşarak vatandaşlara Ali Babacan’ın selamını iletti.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz; iktidar için çalışan bir parti olduklarını belirterek, suni gündemlerle işlerinin olmadığını söyledi.

Vatandaşlara seslenen Başkan Özgöz, "Pazar filesi dolsun istiyorsanız, Oylar DEVA olsun. İnternet ücretsiz olsun istiyorsanız, Oylar DEVA olsun.Enflasyon tek hane olsun istiyorsanız, Oylar DEVA olsun.Çiftçi kazansın istiyorsanız, oylar DEVA olsun.Mülakatlar kalksın istiyorsanız, oylar DEVA olsun.Türkiye kazansın istiyorsanız, oylar DEVA olsun" çağrısında bulundu.