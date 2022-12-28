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Babacan: 2017'de keşke avaz avaz bağırsaydım...

SİYASET 28.12.2022, 18:44
Babacan: 2017'de keşke avaz avaz bağırsaydım...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösterdiklerini belirterek, “Türkiye en geç 5 yılda AB’ye girmek için gereken reformları bitirir” dedi. Konuşmasında bir itirafta da bulunan Babacan, "Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, bu referanduma evet demeyin’ deseydim" dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekşisözlük’ün YouTube kanalı Pena’da hakkındaki yorumları ve sorulan soruları yanıtladı.

 
Altılı masanın ortak adayı belirlenmeden önce ortak adayın ve altı partinin bir seçim beyannamesi, yani hükûmet programı açıklanacağını belirterek, "Geçiş sürecinin yol haritası açıklanacak. Daha sonra sıra aday belirlemeye gelecek" dedi.

‘AB’NİN DE TÜRKİYE İÇİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR’

“Avrupa Birliği’ne (AB) girmek için 33 fasılda çok sayıda reform gerekiyor" diyen Babacan, "Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir. Bunu Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olarak söylüyorum. Ancak Türkiye hazır olsa da AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor. 33 fasıldan 10 tanesini müzakere açtık. Bunu 3 yılda başardık. Türkiye o hızla gitseymiş, 2014’te Avrupa Birliği’ne girmesi gerekiyordu. 3 yıllık dönemdeki hızla daha sonraki süreç devam edebilseydi çoktan Avrupa Birliği’ne üyeydik" diye konuştu.

Türkiye’yi her alanda en yüksek standartlara ulaştırmak istediklerini kaydeden Babacan, "Şu anda demokrasi deyince, insan hakları deyince, özgürlükler deyince, hukuk deyince dünyada en yüksek standartları genelde AB’de görüyoruz. Onun için ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini oynamaya talibim. Hükûmette bulunduğum dönemde güzel şeyler oldu. Yanlış şeyler de oldu ama güzel şeyler daha çoktu" dedi.

https://youtu.be/H-UnI3poPZI‘KEŞKE 2017’DE AVAZ AVAZ BAĞIRSAYDIM’

“2017’de bir referandum yapıldı. Şu andaki başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te bakanlıktan ayrıldığımda siyasetten çekilme ve konuşmama kararı almıştım. Şimdi pişmanım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, bu referanduma evet demeyin’ deseydim. Asgari ücret Ocak 2022’de asgari ücret 4250 liraydı, Ocak 2023’te 8500 oldu. Yüzde 99’luk bir artış. Oysa aynı dönemde gerçek enflasyon yüzde 200’e yakın. Biz, ‘Asgari ücreti artırırken gerçek enflasyonu alın ve üstüne refah payı ekleyin’ diyorduk. Dolayısıyla bu artış yetersiz. Ancak sadece asgari ücreti artırmakla bir ülkenin ekonomisi düzelmez. Hem üreticiler hem de çalışanlar için güven ve istikrar ortamı gerekir" diye konuştu.

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