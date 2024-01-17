Babacan 19 Ocak'ta Bursa’ya geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da ilçe belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşlarla bulşacak.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19 Ocak Cuma günü Bursa’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Babacan, Bursa programı kapsamında; Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

Babacan’a DEVA Partisi teşkilatının yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman, Karacabey Belediye Başkan Adayı Yasemin Tuna, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Nilüfer Akçakoca Demir, İnegöl Belediye Başkan Adayı Onur Metinbaş, Mudanya Belediye Başkan Adayo Mine Norşon, Osmangazi Belediye Başkan Adayı İlhan Menge, Serinhisar Belediye Başkan Adayı İsmail Parça ve Beyağaç Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir de eşlik edecek.

