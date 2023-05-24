Azeri milletvekillerinden İzmir çıkarması

İzmir, 40 gün arayla Azerbaycan Milli Meclisinden iki parlementer grubunu ağırladı.İZMİR (İGFA) - Azeri heyeti, ilk olarak Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı sonrasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.

Azeri heyetin üçücü durağı Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği oldu. Azerbaycan Milletvekilleri, öğleden sonraki programında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile bir araya gelirken, İzmir Ak Parti Dış İşleri Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katılımıyla düzenlenen Türkiye’nin 100. Yılı ve Azerbaycan’ın 105. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılım gösterdi.

Azeri Parlamenterler Grubu’na İzmir programı boyunca mihmandarlık yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yoğun ilişkilerin iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına olumlu yansımalarını gördüklerini dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacminin 2022 yılında 3 milyar doları aştığı bilgisini veren Başkan Uçak, “2023 yılına da güzel bir giriş yaptık. 2023 yılının ilk çeyreğinde dış ticaretimiz yüzde 10’luk artışla 811 milyon dolardan, 892 milyon dolara yükseldi. İki kardeş ülke arasındaki dış ticaret hacmindeki artış bizleri sevindiriyor. Birbirimizin eksiklerini gideriyoruz, yerli ve milli üretime katkı sunuyoruz. 40 gün arayla ikinci Azeri parlamenterler grubunu İzmir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye'deki seçim sürecinin tamamlanması sonrasında Türk parlamenterlerden oluşan bir heyetin Azerbaycan'a iade-i ziyaret yapması için çaba göstereceğiz”şeklinde konuştu.

Yeni Azerbaycan Partisi’nin parlamento heyetine Milletvekili Hikmet Mammadov Başkanlık yaparken milletvekilleri Fatma Yıldırım, Mahir Abbaszade, Elman Nasirov, Sahib Alıyev heyette yer aldı.