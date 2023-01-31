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Azerbaycanlı gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
SİYASET 31.01.2023, 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetini kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti, AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.
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