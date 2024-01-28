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Ayvalık’ta Başkan Ergin’den birliktelik mesajı

SİYASET 28.01.2024, 11:52
Ayvalık’ta Başkan Ergin’den birliktelik mesajı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından yeniden Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara dönüşünde ayağının tozuyla halkla buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Başkent Ankara2dan döner dönmez Ayvalık'ın tarihi At Arabacılar Meydanı’ndaki CHP İlçe Başkanlığı’na teşekkür ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı ve başkan adayı Mesut Ergin'i, parti binasında önünde CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve parti yönetiminin yanı sıra yüzlerce partili ve vatandaşlar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Halkla kucaklaşan Başkan Ergin, sevgi dolu tezahüratlar arasında parti binası önünde kurulan kürsüden vatandaşlara seslendi.

Doğup büyüdüğü, taşı, toprağı, doğası, denizi, ormanı, zeytini ve yeşiliyle memleketi Ayvalık için, Belediye Başkanlığı görevine, on yıllık tecrübe, bilgi, birikim ve deneyimimle bir kez daha aday olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “2019’dan bu yana belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm Ayvalık’ta yeni bir döneme heyecanla ve hedeflerimizi daha da büyüterek hazırız. 5 yıllık görev süremizce gerek pandemi gerek ekonomik krizler karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen mücadele bizim işimiz dedik ve gece gündüz çalıştık ve sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi az zamanda çok ve büyük işler yaptık” dedi.

Beraber koştuğu bu yollarda birlikte başardıklarının kendisine güven ve cesaret verdiğini belirten Mesut Ergin, “Bu başarı hepimizin başarısı ve hep birlikte devam edeceğiz ileri daima ileri gideceğiz. Allah’ın izniyle daha da büyük işler başaracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çağdaş ve halkçı adımlar atmaktan asla vazgeçmedik. Ve kesinleşen adaylığımla birlikte hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğimiz 5 yıllık sürece de giriş yapmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Her bölgesini karış karış gezerek, tüm sorunlarını çözüme kavuşturarak ve düşünülmemişi düşünerek ilerleyerek Ayvalık kadar güzel projeleri vatandaşlarla buluşturacaklarının sözünü veren Başkan Ergin, heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, geleceğin Ayvalık'ını tasarlayacaklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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