Ayvalık’ta Başkan Ergin seçim gezilerine başladı

Ayvalık’ta, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık’ta 150 Evler Mahallesi eski garajdaki Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi’nde gazilerle bir araya gelen Başkan Ergin’i, Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ile şube yöneticileri ve gazilere karşıladı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait eski garajdaki dernek binasının yanındaki dükkânı geçtiğimiz aylarda kendilerine tahsis etmesi nedeniyle Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür eden gaziler, yeniden belediye başkanlığı adaylığı yolunda Mesut Ergin’e başarı diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, eski garaj önünde çalışmaları sürdürülen parka “Gaziler Parkı” isminin verileceğini bildirdi; parka bu ismin çok yakışacağını belirten Başkan Ergin, “Ülkemizin bekası için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere, bağımsızlığımız için kanlarını hiç düşünmeden akıtan gazilerimiz her zaman baş tacımızdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bu yüzden de her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduk, her zaman da olacağız” diye konuştu.