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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin mazbatasını aldı

Ayvalık’ta 31 Mart  Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mesut Ergin ve CHP’li meclis üyeleri mazbatalarını aldı

SİYASET 03.04.2024, 15:28
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin mazbatasını aldı

Ayvalık’ta 31 Mart  Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mesut Ergin ve CHP’li meclis üyeleri mazbatalarını aldı.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Adliye Binası önünde toplanan kalabalık bir vatandaş grubunun sevgi gösterileri arasında YSK İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yağmur Çaprak’ın elinden mazbatasını alan Mesut Ergin’i eşi Canan Ergin ve kızı Nazan Ergin de yalnız bırakmadı.

Mazbatasını alır almaz coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Ergin, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı.

Kalabalık grupta bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,  “Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Ayvalık için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizlerde emin olun. Ayvalık Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun” dedi.

Seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergin, “Nihayetinde bu seçimi bir kişi kazanacaktı. Nitekim bizler hak ettiğimizi düşünüyorduk.  Ve öyle de oldu. Ben, Ayvalık’ta yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Burada gördüğünüz tüm belediye meclis üyelerimiz de Ayvalık’ın Belediye Meclis üyeleridirler. Ayvalık halkının belediye meclis üyeleridirler. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz gücümüzü Ayvalık’tan ve Ayvalık halkından alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Önümüzdeki süreçte; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek, ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen  başlıyoruz. Ayvalık’ımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Mazbatasını alan Belediye Başkanı Ergin; kendisini bu göre bir kez daha gelmesinde emek v eren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkez, Balıkesir İl Başkanlığı, milletvekilleri ve CHP’lilerin yanı sıra tüm Ayvalık halkı ile eşi Canan Ergin’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Başkan Ergin ve mazbatalarını alan belediye meclis üyeleri “Halkın Başkanı Mesut Ergin” sloganlarıyla Ayvalık Belediyesi binasına geçerek, çalışmalarına başladı.

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