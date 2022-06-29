Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."

İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" yanıtını vermişti.