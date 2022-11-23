Aydın Nazilli'nin İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçişinin kesinleştiği öğrenildi.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - İddialara göre, İYİ Parti'den Nazilli ilçesine Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti saflarına katılımıyla ilgili kararını kesinleştirdiği ve Ankara'da görüşme trafiğini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Başkan Özcan'ın 23 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 11.45'te gerçekleştirilecek grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması bekleniyor.