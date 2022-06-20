Aydın Efeler'de AK Parti'den babalara evlerinde ziyaret

Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Babalar Gününü ev ev gezerek örnek kutlamaya imza attı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - 19 Haziran Babalar Gününde AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Sosyal medyadan kutlama yapmak yerine sahada kapı kapı gezerek babalar gününde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Hüsnü Elbir başkanlığındaki AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı, ilçenin her mahallesinde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarının ev ev gezerek babalar gününde örnek bir kutlamaya imza attı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve beraberindekiler, mahallelerde gerçekleştirildiği etkinlikte, vefa örneği gösterdi. AK Parti'nin önem verdiği değerlerin başında 'aile'nin geldiğini belirten Başkan Elbir, hayatın zorluklarına karşı nasıl bir duruş sergileyeceğimizi öğrendiğimiz, otoritesine ve bizleri sarmalayan şefkatine hep ihtiyaç duyduğumuz, yaşamımız boyunca hep örnek aldığımız, evimizin reisi, ihtiyaçlarımızın giderilmesinin baş mimarı, yorulduğumuzda dayanağımız olan babalarımızın özel gününü kutladı.

Başkan Elbir, yayımladığı mesajında ise, "Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan; Allah da senin mutluluk ışığını söndürür" Hadis-i Şerifi'nden yola çıkarak inşallah hiç bir evladın mutluluk ışığı sönmesin dileğimle, şehit babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın gününü kutluyor; ebediyete intikal etmiş babalarımızı saygı ve hürmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.