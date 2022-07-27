Aydın Didim'e AK Parti'den 'yatırım' vurgusu

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, ilçede yapımı devam eden ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - AK Parti iktidarında Didim’e büyük kamu yatırımlarının yapıldığını ve devam eden çalışmalarla kentin özlenen seviyeye geleceğini ifade eden Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, iktidara geldikleri 2002'den bu yana Didim’e yapılan yatırımların toplam bedelinin yaklaşık olarak 760 milyon lirayı aştığını söyledi.

Yıllardır beklenen yaklaşık maliyeti 135 milyon lira olan Didim’de Devlet Hastanesi inşaatına başlandığını belirten Başkan Subaşı, "Sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim alanlarında yapılan yatırımlarımız ve devam eden projelerimiz ile Didim’e hak ettiği vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Didim’de AK Parti döneminde yapılan yatırımları kalem kalem açıklayan Subaşı, sağlık alanındaki yaklaşık 100 milyon liralık yatırımların yanı sıra Milli Eğitim’de 300 milyonluk yatırımların ilçeye kazandırıldığını belirterek, "AK Parti hükümeti döneminde Didim’e kazandırdığımız kamu binalarımız Tapu, Telekom, Postane, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Tarım Binaları Denizköy Mahallesi düğün salonu yatırımları toplamı 60 milyon lira civarındadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahalar ve proje aşamasındaki gençlik merkezi yatırımlarımızın toplamı 30 milyon liradır. Yine AK Parti iktidarı döneminde kurulan zeytinyağı fabrikalarına yüzde 50 hibe desteği sağlanarak üretime destek verildi. 131 daireden oluşan Didim TOKİ konutları için 135 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Didim’e kazandırılan, dünya sıralamasında yer alan Didim Marina ile prestijli kent olma yolunda büyük bir adım atılmıştır" diye konuştu.

Subaşı, Didim'in gün geçtikçe daha yaşanabilir bir düzeye gelmekle kalmayıp istihdam sağlayacak yeni yatırımlarla daha güçleneceğini belirterek, ilçeye yapılan yatırımlarda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere milletvekilleri ve bakanlara teekkür etti.