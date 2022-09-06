Aydın Didim'de MHP'den İYİ Parti'ye: Gürsel Tekin'i aklamak size mi kaldı?

MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, İYİ Parti Ilçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener'in sosyal medyada geçmişe dönük fotoğraf kareleri ile kamuoyu karşısında Gürsel Tekin’i aklamaya çalıştığını belirterek, "Gürsel Tekin'i aklamak size mi kaldı" diye sordu.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, İYİ Parti İlçe Başkanı'na yönelik açıklama yaptı.

Sağdıç açıklamasında, "Gürsel Tekin'i aklamak size mi kaldı" diyerek İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener'e göndermede bulundu.

"Ona ufak bir hatırlatma yapayım. İllaki bir fotoğraf yayınlayacaksa Genel başkanlarının terörist Demirtaş'ın eşi ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşsın" diyen Sağdıç, "Gürsel Tekin’i aklamak, bulunmuş olduğunuz zillet ittifakının 6+1 ortağını saklamak mı? Yoksa her ay haksız yere CHP Belediyesinden aldığınız maaşın diyeti mi? Bugünün siyasetçileri olarak düne değil bu güne bakarsak, Cumhur İttifakının hain terör örgütleri ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında verilen mücadeleye sağladığı siyasi desteğe bakmalıyız. Gün ve gün dünyada Türk silahlı kuvvetlerimizin ekip ve ekipmanlar konusunda geldiği noktayı görmeliyiz. Acı veren kendinizi ülkücü addedip karanlık bir ortaklığın içinde ne zaman teröristçe bir söylem, eylem gündeme geldiğinde savunuculuğu size düşüyor. Keşke ülke sınırları içinde terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getiren Cumhur İttfakını eleştirdiğiniz kadar, içinde bulunduğunuz Zillet İttifakının terör sevici CHP'li yöneticilerini eleştirseydiniz" diye konuştu.



DİDİM POSTASI

KEMAL ETLEÇ