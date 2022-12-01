Aydın Didim'de İYİ Partili Tezsezener mazbatasını aldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hafta sonu gerçekleşen kongrede seçilmiş delegelerin oyları ile başkanlığa yeniden seçilen İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener mazbatasını aldı.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Didim Adliyesi'ne yöneticileri ile birlikte gelen İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, mazbatasını aldıktan sonra açıklama yaptı.



3. olağan genel kurul süreci sonrasında delege seçimini ilan ederek, demokratik şekilde seçimleri tamamladıklarını hatırlatan Başkan Tezsezener, "27 Kasım tarihinde kongremizi tamamladıktan sonra, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mazbatamızı aldık. Çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Öncelikli olarak yönetim kurulunu gerçekleştirerek, görev dağılımı yapacaklarını belirten Başkan Tezsezener, "Partimizi ilimizde de Türkiye'de birinci parti yapmak için elimizen gelen her şeyi sonuna kadar vereceğiz. Tüm arkadaşlarım adına halkımıza, bize inanan güvenen tüm seçmenimize buradan söz veriyorum. Gurur duydukları bir İYİ Parti Didim İlçe Teşkilatı olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.