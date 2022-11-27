Aydın Didim'de İYİ Parti Tezsezener ile güven tazeledi

Aydın'da İYİ Parti ilçe kongreleri kapsamında Didim İlçe Başkanlığı'nın genel kurulu gerçekleştirildi.AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener tek liste ile katıldığı genel kurulda güven tazeledi.

Kongreye; Aydın İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgn, İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti ilçe Başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan Başkan Tezsezener; geride bıraktıkları 3 yılda partinin üye sayısını 3 kat arttırarak bin 200 üyeyi aştıklarını söyledi. Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifade ettiği gibi "koltuk değil, ayakkabı eskitmek için” düsturundan yola çıkarak Didim'de gerçekleşen tüm organizasyonlarda İYİ Parti'yi temsil ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirten Tezsener, 2023 yılında verilecek olan sınavda başarılı olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

"AYDIN'DA 1 PARTİ OLACAĞIZ"

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner; Didim'in Aydın teşkilatındaki yerinin farklı olduğunu belirterek, "Diğer ilçelerimizde aday bulmakta zorlanırken Didim'de 5 aday ile görüştük. Sayın Akşener ile yola çıkan cesurlar sayesinde partimiz bugünkü konuma geldi. Hedeflerimizin başında cumhurbaşkanlığı seçimini almak geliyor.Türkiye'de yürürlükte olan başkanlık, yarı başkanlık, tek adamlık ne derseniz diyin, sistemin değişmesi gerekiyor. Milletvekilliği sayısı da önemli. Sizler İYİ Parti'yi sıfırdan yüzde 15'e getirdiniz. Yapılan tüm engellemelere, spekülasyonlara rağmen daha da iyi olacak. Şu anda oyumuz yüzde 27 civarında, Aydın'da 2. partiyiz ancak seçimde 1. parti olacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.

Siyasi konuşmalar sonrasında oy verme işlemine geçildi.

Tek liste ile ile gidilen İYİ Parti Didim İlçe Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Vefa Berk Tezsezener ve yönetimi yeniden seçildi.