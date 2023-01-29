Aydın Didim'de iş insanı Gürcan Zorlu MHP'ye katıldı

Aydın'da Didim'in tanınmış iş insanlarından Onur Oto işletmecisi Gürcan Zorlu, MHP'ye Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç tarafından üye yapıldı.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Didim'de uzun süredir esnaflık yapan başarılı, vatansever, milliyetçi Gürcan Zorlu'yu parti saflarında siyaset yapma düşüncesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kendisinin üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sağdıç, "Aynı zamanda ilçe başkan danışmanı olarak atamasını a gerçekleştirdik. MHP adına partimize katılan Gürcan Zorlu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Gürcan Zorlu, siyaset yapma isteğini MHP çatısı altında yapma kararına destek veren ve kendisini danışman olarak atayan MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç'a teşekkür etti.