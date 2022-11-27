Aydın Didim'de eğitime 'AK' yatırımlar sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz hafta Yenihisar Anadolu Lisesi bahçesinde yapımına başlanan anaokulu sonrası çeşitli mahallelerde eğitim yatırımlarının müjdesini AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı verdi.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim'de eğitim alanında yatırımların sürdüğünü söyledi.

Eğitim alanında yapılacak yatırımlarımızı vatandaşlara müjdeleyen Başkan Subaşı, "Selçuk Özsoy Lisesine 32 derslikli bir ortaeğitim okulumuz ihaele aşamasına geldi. Ayrıca Yalıköy ilköğretim okulu ve Gazi İlköğretim okullarımıza da 2'şer derslikli anaokulu, Mahir Özgür Damar İlköğretim bahçesine 12 derslikli ile Yeşilkent yolunda da 12 derslikli anaokullarımızın önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. Yatırımlar konusunda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Aydın Milletvekillerimiz ve Aydın İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Didimimize hayırlı olsun" diye konuştu.