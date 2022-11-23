Aydın Didim'de AK Partililer diş hekimlerini unutmadı

Aydın'da AK Parti Didim İlçe Başkanlığı, Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimlerinin gününü kutladıKemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile Diş Hekimleri Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ile ilçe yöneticilerinden oluşan heyet, Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanede diş polikliniğini ziyaret ederek diş hekimlerinin gününü kutlayan Başkan Subaşı, diş hekimlerine kırmızı karanfil verdi.

AK Partili yöneticiler sağlık çalışanların önemine vurgu yaparak, Didim nezdinde tüm diş hekimlerinin gününü kutladı