Aydın Didim'de AK Parti'den İYİ Parti'ye tepki

Aydın'da AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener'e "O koltukta kimlerin oyu ile oturuyorsun?" diye sordu.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Didimi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, 2019 seçimlerinde Didim'de HDP meclis üyesi çıkartamazken, HDP seçmeninin oyları ile Didim Belediyesi Meclis üyesi seçilen İYİ Parti Didim Ilçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener'in bu gün HDP'ye neden karşı çıktığını sorarak, "Seçmene saygısı yok mu?

O koltukta oturmayı içine nasıl sindiriyor?" ifadelerini kullandı.