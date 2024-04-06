Aybike Şimşek, “5 yıl sonraki seçimin çalışmalarına bugünden başladık”

MHP İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek, bir açıklama yaparak 31 Mart yerel seçimleri hakkında açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da gerçekleşen 31 Mart yerel seçimlere MHP İpsala Belediye Başkan adayı olarak katılan ve MHP’nin 2019’da aldığı % 3.75’likoy oranını bu seçimlerde % 22.98’e taşıyan MHP İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek, bir açıklama yaparak 31 Mart yerel seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek’in açıklaması şöyle;

“Sevgili hemşehrilerim

Hayatımın en heyecanlı, en unutulmaz, en duygusal dönemini geçirdim. Sonucu zafer ile taçlandıramasak da bu süreci alnımız açık olarak bitirdik.

Yoğun seçim kampanyamızda tarihi bir mücadale vererek elimizden geleni yaptık. Bir çok insan tanıdık, bir çok dost edindik.

2019 yılında İpsala’da MHP olarak alınan 196 (3.75%) oyumuzu 1258 (22.98%) çıkararak Türk Gençliğine umut olduk.

Bu bizim için bir son değil yeni başlangıçların adımıdır. Size söz veriyorum bize atılan 1258 oyun sesi olacağım. İlçemizde yapılan her icraatın, çakılan her çivinin denetçisi olacağım.

Bu vesile ile süreç boyunca bizi destekleyen tüm dava arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah ömür verirse 5 yıl sonra seçimin en güçlü adayı olarak çalışmalarımıza bugünden itibaren başlıyoruz.”