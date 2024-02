ATP’li Demiroğlu, Bartın’ı bekleyen tehlikelere dikkat çekti

Tünel Emekçileri Derneği Başkanı ve Adil Türkiye Partisi Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, ırmakların derinlik seviyesindeki yükselmelere işaret ederek, Bartın’da ani su ve sel baskınlarında can ve mal kayıplarının yüksek olduğunu söyledi. Demiroğlu, bölgedeki ırmakların bir an önce temizlenmesi gerektiği konusunda yetkilileri uyardı.BARTIN (İGFA) - Tünel Emekçileri Derneği Başkanı ve Adil Türkiye Partisi Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, Bartın’ı bekleyen tehlikelere dikkat çekti.

Her seçim döneminde ırmakların temizleneceği vaatlerinin verildiğini anımsatan Ümit Demiroğlu, “Bartın afet bölgesi olmasına rağmen çoğu köyde ırmakların selden sonra temizlenmediği görülmektedir. Irmak seviyesi oldukça yüksek seviyede. Irmak seviyelerinin yükselişi tehlike oluşturmaktadır. Irmaklar için ıslah proje oluşturulmalı vatandaşımızın tehlikeden uzaklaştırılmadı gerekmektedir. MAĞDUR OLAN YİNE VATANDAŞ OLUYOR

Bartın’ın Akbaş Kışla Mahallesi gibi birçok ırmağın bulunduğunu bilmekteyiz. Irmakların derinlik seviyesi oldukça yüksek ve ani su ve sel olması durumunda can ve mal kayıpları oldukça yüksek risk taşıyor. bölgedeki ırmakların bir an önce temizlenmelidir. Seçim sürecinde her muhtar adayı ırmakların temizlenip, gereken tedbirleri alacağını söylüyor. Ancak seçim sonrasında durum değişmiyor. Mağdur olan yine vatandaş oluyor” dedi.