ATP'den 'zincirleme kriz' eleştirisi

Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Michael James Aşkar, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yapılacak olan yüzde 58,46 oranındaki zamma ilişkin eleştiride bulundu.ANKARA (İGFA) - Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış gösterdi.

Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

Konuyu ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Adil Türkiye Partisi Genel Başkanı Michael James Aşkar, yeni yıl aynı zam haberleri ile karşılaştığımız ifade ederek:" Türkiye'de yeni yıl demek yeni umutlar, yeni hayaller demek değildir. Türkiye'de yeni yıl demek yeni zamlara merhaba demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı yine geleneği bozmuyor ve yeni yılda fahiş zamlarla vatandaşı selamlıyor. Köprü ve otoyol zamlarından sonra şimdi bir de vergi ceza ve harçlara zam geldi. Hem de bu zam yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 oranında değil tam tamına yüzde 58 oranında. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan insiyatifini kullanarak bir indirime giderse yılbaşına yine zamla gireceğiz fakat en azından bu zam oranı daha da düşük olacak. Fakat her halükarda enflasyon artacak, maaşlar vatandaşa yetmeyecek, yine zincirleme bir ekonomik krizin ortasında kalacağız" dedi.