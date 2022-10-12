Atilla Ödünç’ten çarpıcı açıklamalar! “Enflasyon Mart ayına kadar inmiş olacak”

Gazeteci Yazar Mesut Demir, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, Tarım, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile TBMM Genel Kurul kulislerinde “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi gerçekleştirdi. Atilla Ödünç, enflasyonun Mart ayına kadar inmiş olacağını, vatandaşın sorunlarının bir çoğunu seçimden önce çözeceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, Tarım, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisinde gündem, siyaset, seçim, ekonomi ve tarımı konuştuk.

TBMM Genel Kurul kulislerinde yaptığımız söyleşide bir yandan çaylarımızı yudumlarken, diğer yandan ülke ve Bursa gündemine dair oftricort sohbetimiz de oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği döneminde birlikte mesai yaptığımız Atilla Ödünç’ün yerel yönetim anlamındaki tecrübesi de gözlerden kaçmıyor.

Zaman zaman kulislerde belediye başkanlığı için adı geçse de, milletvekili olarak da başarılı işlere imza atıyor.

“VATANDAŞIN SORUNLARININ BİR ÇOĞUNU SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZECEĞİZ”

Yaz dönemi gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla başladı sohbetimiz Atilla Ödünç ile…

“2023 yılında hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Ancak biz sadece seçimler için sahada değiliz. Seçildiğimiz günden itibaren teşkilatımız ile birlikte sahada faaliyetler içerisinde bulunmaktayız. AK Parti Genel Merkez öncülüğünde AK Parti Bursa koordinatörlüğünde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yaz döneminde Yüz Yüze Gönül Gönüle programını gerçekleştirdik. Bu çok kıymetli bir programdı. 17 ilçede geniş kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdik. İl, ilçe teşkilatlarımızla 15’er kişilik ekiple, ilçelerde mahalle ve sokaklarda vatandaşlarımızla görüştük. Biz gittiğimiz özellikle köy olan mahallelerde, köyün ileri gelenleri ve köy sakinleriyle yaptığımız sohbette, önerilerini, şikayetlerini, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. İl Başkanlığımız bu talepleri dosya haline getirip ilgili belediye ve kurumlara verecek. Biz bu talepler çerçevesinde bir çizelge oluşturduk. Bu talepler, kısa, orta ve uzun vadede çözülebilecek sorunlardır. İnşallah bir dahaki ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sorun ve taleplerinin bir çoğunu çözmüş olacağız…”

“ENFLASYON MART AYINA KADAR İNMİŞ OLACAK”

“Biz sadece seçime 1 ay kala değil, seçim bitiminden itibaren görevde ve sahada olan bir teşkilatız” diyen Atilla Ödünç, sahada esnaf, çiftçi ve vatandaştan gelen tepki, şikayet, öneri ve memnuniyetleri anlattı…

“Esnaf ve iş insanları ziyaretlerde ekonomi ve yüksek enflasyonla ilgili şikayetler var. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar neticesinde bir sonuç elde edilecek. Biz hiçbir zaman enflasyonu ‘1 ay, 2 ay, 3 ay içerisinde düşüreceğiz’ demedik. Enflasyon nasıl 1 ay içerisinde oluşmadıysa, bunun çözümü de belli bir zaman alacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi enflasyon artış hızı, ocak-şubat-mart aylarında durağana ve düşüşe geçecektir. Bunun yanı sıra mazot, enerji fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili, yerel yönetimlerle ilgili şikayet ve dilekleri dinledik. Vatandaşlarımızın taleplerinin tamamına yakınını seçime kadar çözeceğiz…”

“BURSA’DA İHRACATA DAYALI FABRİKALAR KURULMALI”

Bursa’nın ekonomi ve ticaret anlamında geçmişten günümüze güçlü bir şehir olduğunun altını çizdi Atilla Ödünç…

“Bursa, Osmanlı döneminden itibaren ticarette başı çeken şehirlerden biri. Cumhuriyet döneminde de böyle oldu, bundan sonra da daha fazla artacaktır. Normal üreten fabrikalarla bunu sınırlandırmayalım. Bundan sonra katma değeri yüksek, ihracat yapabilecek ürünleri üreten fabrikaların yapılması gerekiyor. TOGG sadece bir otomobil fabrikası değil, aynı zamanda bilişim ile ilgili işlemler yapabilecek dijital bir fabrika. Yine Bursamızda savunma sanayi ve farklı sektörlere hizmet eden fabrikalar, yatırımlar var. Bu da iş gücü anlamında beyaz yaka-mavi

yaka çalışanların artması demektir. TOGG fabrikası beraberinde farklı iş kollarını da getirecektir. Kısa zaman önce bir batarya fabrikası çalışmaları yapıldı. Batarya fabrikası sadece Türki ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde bir yatırım olacak. Sanayinin güçlenmesi, istihdamı arttıracaktır. İstihdam arttığı zaman vatandaşın alım gücü artacaktır. Bugün bir evde tek babanın çalışması değil, gençler de çalışıyor. Bursa için sanayi ve ticaret önemli konulardır…”

“BURSA ÇİFTÇİSİ ZİRAAT MÜHENDİSİ GİBİ…”

Bursa’nın sanayi ve ticaretin yanı sıra bir tarım şehri olduğuna da dikkat çekti Atilla Ödünç…

“Tarım ile ilgili verimli Bursa ovası, Gürsu ve Kestel köyleri verimli bir meyve deposu. Şeftalisi, ahududusu, böğürtleni gibi üzümsü meyvelerle birlikte, bu meyveler sadece yemek anlamında değil, ilaç, kozmatik ve diğer alanlarda da kullanılarak maddi değeri yüksek meyvelerdir. Çiftçilerimiz artık bilinçli, neredeyse ziraat mühendisi seviyesinde. Bazen mühendislerden çok daha faydalı işler yapıyorlar. Ziraat mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinden alıyorlar ama bilinçli bir çiftçilik yapılıyor. İyi yetiştirdiğimiz ürünlerden muhakkak para kazanılacaktır. Gemlik, Orhangazi ve İznik zeytini de önemli. Tarımda maliyetlerin artması çiftçilerimizin önemli sorunlarından biri. Bunları da geri tepki olarak alıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktiflerinde Tarım ve Orman Bakanlığımız, çiftçimize Mazot, ilaç, gübre desteklemelerinde bulunuyor. Bu desteklemeler, ülke genelini baz alındığında dekar başına veriliyor. Çiftçilerimizden ‘Biz Bursa ölçeğinde yapılan desteklemenin kilo bazlı olmasını istiyoruz. Çiftçimiz kaç ton ürün ürettiyse, onun üzerinden destekleme olduğu takdirde maliyetlerde ciddi bir düşüş olacaktır’ şeklinde talepler geldi. Çiftçimizden bu talepler geldi, biz de Cumhurbaşkanımıza bu talepleri ilettik…”

“VATANDAŞ SORUNLARI ÇÖZECEK PARTİYİ AK PARTİ OLARAK GÖRÜYOR”

Seçim döneminde yapılan anketlerde en doğru anketin sandık olduğunu da ifade etti Ödünç…

“Anketler, bugüne kadar yapıldı, bundan sonra da yapılacak. Seçime yaklaştıkça anketler artacaktır. Bu nitelikli ve tarafsız yapılan anketlere saygı duyuyoruz. Ama en geçerli anket sandıktır. AK Parti olarak kurulduğumuz günden buyana yapılan 11 ankette başarı şile çıktık. Vatandaşa ekonomik anlamda en sıkıntılı dönemde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekonomik anlamda şikayetlerini dile getirseler de, yine çözebilecek partiyi AK Parti olarak görüyor. AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza olan güvenin çok yüksek olduğunu sahada gördük, bizzat kulağımızla işittik. Bu gerçekler varken dışarıda olayların saptırılarak anlatılmasını doğru bulmuyorum…”

“Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisini, Genel Kurul toplantısı sebebiyle kısa tutmak zorunda kaldık.

Çalışkanlığı ile bilinen Atilla Ödünç’ün 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili adayı mı olacağı, yoksa kulislerde adı sıkça konuşulan belediye başkan adayı mı olacağı merak ediliyor.

Sağlıklı ve esen kalın…