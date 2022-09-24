Atila Şahin: Üreten Türkiye inşa edeceğiz

CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri ve parti yöneticileriyle Ordu'da faaliyet gösteren İş İnsanlarını atölyelerinde ziyaret ederek çalışanlar ile sohbet etti. Sektörün sıkıntılarını dinleyen Başkan Şahin, "Dışa bağımlı bir ülke modelini değil, üreten bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz!" dedi.ORDU (İGFA) - CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, partisinin genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve il yöneticileri ile Atatürk'ün Ordu iline gelişinin 98. yılı için düzenlenen törene katıldı.

Başkan Şahin daha sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Çatalpınar İlçe Başkanı Erkan Türkan, Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ile Parlak Grup İnşaat Şirketi YK Başkanı İbrahim Ethem Erdemoğlu, Çatalpınarlı iş insanı Sezen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Sezen’e ve Fatsa Bizim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cebir Yazılı’ya ise yeni açmış olduğu atölyeye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette atölye çalışanları ile sohbet eden CHP heyete sorunlarını dinledi. Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin, "Tekstil atölyesi emekçilerimizle bir araya gelip, sektörle ilgili sıkıntılarını dinledik. Çalışanlar artan fiyatlar ve ekonomik zorluklardan dertliydi. İnsanlarımız gelecek için kaygılı yaşıyor. Üretici ne yapacağını bilmez duruma geldi. Ülkemiz insanı bir çıkmazın içinde gibi hissediyor. Dışa bağımlı bir ülke modelini değil, üreten bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz!" şeklinde konuştu.

Altınordu İlçesine geçen CHP heyetine burada CHP Altınordu İlçe Başkanı Yelda Dalak, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, İl ve İlçe yöneticilerimizle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ı ve Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz'ü ziyaret etti.