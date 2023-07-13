Ateş: Krizin faturası halka kesildi!

Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş, yazılı yaptığı açıklamayla yaşanan ekonomik krizin halka kesildiğini belirterek iktidarı eleştirdi. Başkan Ateş, Edirne Milletvekilleri'ne de 'NATO' için çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş, yaşanan ekonomik krizin halka kesildiğini öne sürdü.

Başkan Ateş yazılı açıklamasında, yeni kararlarla birlikte, KDV’de yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan oran ise yüzde 10’a çıktığını anımsatarak, halk sağlığı için önemli olan hijyen ürünleri yüzde 8’lik sepetten yüzde 20’lik sepete taşındığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik zorluklardan çıkış için nasıl kaynak bulacağı sorusunu da gündeme getiren Ateş, "Birilerinin cebine devletin eli uzanacaktır. Ancak kimlerin cebine? Bir tek Vatan Partisi bu sorunun yanıtı veriyor. Bankalar sadece 2022 yılında 433 Milyar lira kâr etti. İşte kaynak! Üç yumurta alan vatandaşı iki yumurta almaya zorlamak yerine, yapılacak iş bellidir: Bankalara yönelik Kurumlar Vergisi bir defalığına mahsus olmak üzere yüzde 80 e çıkarılacaktır. Son KDV düzenlemesiyle öngörülen kaynak 310 Milyar Lira. Sadece önerdiğimiz bu formülle yaratılacak kaynak ise 310 Milyar Liranın üzerindedir. Vatan Partisi’nin farkı buradadır. Çiftçi mazotunu dolduramıyor, sanayici çarkı çeviremiyor, halk evine ekmek götüremiyor, ama Bankalar kârlarına kâr katıyor. İşte Vatan Partisi buna müdahale edecek. Diğer Kaynak: Türk insanının alın teriyle Türkiye’de yaratılmış 500 milyar dolarlık servet yabancı bankalarda yatmaktadır! İşte size kaynak. Türkiye ekonomisi, arkada kalan yıllarda Türkiye’deki yatırımlardan başka 500 milyar dolar ek tasarruf yapmış. Ancak bu tasarruf, yabancı bankalara yığılmış bulunuyor. Dünya ölçeğinde bir tasarruf bu! Vatan Partisi, yabancı bankalardaki Türklere ait 500 milyar doları devletin otoritesini kullanarak, Türkiye’ye getirecek ve yatırım sermayesine dönüştürecek.500 milyar dolar, yine sahiplerinin, ama Türkiye’de üretilmiş olan bu servet, Türkiye’de yatırılacak, milyonlarca insanımız iş sahibi olacak, üretim büyüyecek ve hakça bölüşülecek.Vatan Partisi, ateşten günlerin ğartisidir. Zorluklara ve tehditlere karşı çözümleri hazırdır" ifadelerini kullandı.

EDİRNE MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK ÇAĞRI..

Bu arada Edirne Milletvekillerine de çağrıuda bulunan Vatan Partisi İl Başkanı Gürol Bora Ateş, Türkiye'ye tehditlerin kaynağı ABD ve NATO'dur. NATO'nun genişlemesi, Türkiye'ye tehditleri ağırlaştıracağını belirterek, "Gazi Meclis'in üyelerine düşen, Hükümet'in İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onaya karşı çıkmak, 'Hayır' oyu vermektir. 60 yıllık Avrupa Birliği üyelik masallarını gündeme getirmek, AB üyeliği karşılığında İsveç'e onay verildiğini belirtmek millete açıkça yalan söylemektir. Milletvekillerimiz bu yalanlara kanmamalı! Türkiye'yi Batı kapısına bağlayan bütün zincirleri kırıp atmalıdır. 12 Eylüller, 15 Temmuz'lar tekrarlanmasın diye, Uğur Mumcular, Eşref Bitlisler katledilmesin diye,Çorumlar, Maraşlar, Sivaslar yaşanmasın diye, FETÖ'ler örgütlenemesin diye, PKK'nın kökü kazınsın diye, NATO'ya 'Hayır' oyuverin. Milletin vekillerinden beklentisi budur" diye konuştu.