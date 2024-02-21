Son Dakika

“Atatürk’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir”

SİYASET 21.02.2024, 09:52
“Atatürk’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir”

Katıldığı düğünde “Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum” diyen eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hitaben “Selanik’ten gelen dönme” diyerek beddua etmesi tepkiyle karşılandı.İSTANBUL (İGFA) - Şevki Yılmaz’a en sert tepkilerden biri de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş “Atatürk’e hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir” diyerek Şevki Yılmaz’ı kınadı. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu, mahalle muhtarı ve vatandaşlar destek verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Gençlik Platformu üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardından, İstiklal Marşımız okundu ve saygı duruşu yapıldı.

“ŞİDDETLE KINIYOR, CUMHURİYET SAVCILARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Büyükçekmece Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Özgür Polat Büyükçekmece halkı adına hazırlanan basın bildirisini okudu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Dün akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük hakaret içeren videolar yayınlandı. Bitmiş olan Osmanlı külleri üzerine Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veren en büyük Türk kahramanıdır. Devlet adamıdır, siyasetçidir ve bilim insanıdır. Bu kahramanlıklarla yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün mazlum devletlere örnek olmuştur. Dünyada en saygın devlet adamı olarak Atatürk’e dil uzatmak, Atatürk’e hakaret etmek hiç kimsenin haddi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi şefimiz, liderimiz, Başkomutanımız, hepimizin ortak paydasıdır. Yüzyılı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği aydınlık yarınları ve çağdaşlığı ancak büyük Atatürk’ün bıraktığı ilkelerin uygulanmasıyla hayat bulacaktır. Yaptıklarıyla 20. yüzyılın lideri olmuş, 21. yüzyılda ışık olmayı sürdüren Büyük Atatürk’e kimsenin ve özellikle milli şuurdan yoksun, tarih bilmezlerin ne hakları, ne de cüretleri olamaz. Bu nedenle ilgili şahıs tarafından modern Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucusu ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan bu hakaretleri nefretle, şiddetle kınıyoruz ve Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.”

“ŞEVKİ YILMAZ GİBİ HADDİNİ BİLMEYENLERİN ÇOK ABARTMAMAK GEREKİR”

Büyükçekmece halkına destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, son derece üzgün olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21. yüzyılda da dünyanın en büyük devlet adamı olarak yaşamını sürdürüyor. Dünyada Atatürk gibi ikinci bir lider yüz yıldan bu yana hayatta kalamadı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Şevki Yılmaz gibi haddini bilmeyenlerin dil uzatmalarını çok abartmamak ama takipte etmek gerekir. Hadlerini de bilmek gerekir. Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. “Yurtta barış, dünyada barış” diyebilen bir liderimiz var. O’na Şevki Yılmazların diğerlerinin bu şekilde hakaret etmesi sadece biz, Türk milletini birbirine kenetler. Mutlaka Cumhuriyet’in savcıları hesabını soracaktır.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8