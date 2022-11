'Atatürk Döneminde Orhangazi' konferansı düzenlendi

İYİ Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı tarafından 10-16 Kasım Atatürk'ü anma haftası etkinlikleri kapsamında 'Atatürk Döneminde Orhangazi' konferansı Tarihçi Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen tarafından verildi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Orhangazi Yusuf Şeker Toplantı Salonunda Muharrem Değirmen verilen konferansta Atatürk'ün Orhangazi ziyaretlerinden bahsedilirken Atatürk’ün Orhangazi ziyaretlerinden bahsedilirken; “Atatürk yurt gezisi anlayışı dışında özellikle Cumhuriyet ilanından sonra Çankaya dışında çalışma yeri olarak Bursa ve Yalova’yı belirlediğini, modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinden tam 84 yıl geçtiğini, yaşamı boyunca kendini milletine ve ülkesine adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun her köşesini karış karış gezerek genç omuzlar üzerinde yükselen modern Cumhuriyetin neferleri ile yılların savaş acılarını paylaştığını, kimi zaman merhem olduğunu, kimi zaman yeni yatırım ve temellerin atılması için yurdu demir ağlarla ördüğünü, Anadolu’nun her köşesini karış karış gezen Mustafa Kemal Atatürk için Bursa’nın her zaman özel bir yer ettiğini, bu kapsamda da ilçemize uğrayan Atatürk’ün Orhangazi’ye 4 kez geldiğini, bu güne kadar üç kez geldiğinin belirtilmesine karşın tüm kaynakları incelendiğinde ulu önderin ilçeye 4 kez geldiğinin görüldüğünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Orhangazi’ye 21 Ağustos 1929, 4 Mayıs 1934, 15 Temmuz 1935 ve 1 Şubat 1938 tarihlerinde geldiği görülmektedir” dedi.

MİLLİ MÜCADELE TÜFEĞİ VE İSTİKLAL MADALYASI

Atatürk döneminde Orhangazi ile ilgili dönemin çalışma ve meclis kayıtlarında ki Orhangazi ile ilgili de örnekler veren Muharrem Değirmen'in verdiği bilgiler arasında imar, iskan ve tarımsal alanda ilçemize yapılan çalışmalardan bahsedildi.

Düzenlenen programda Milli Mücadelede Atatürk'ün silah arkadaşları ve Orhangazili Kuvvayi Milliye Gazilerinden bahsedilirken en büyük sürpriz ise katılımcılara Refik Atay'ın savaş döneminde kullandığı tüfeği, Atatürk tarafından verilen İstiklal Madalyası ve Madalya beraatının gösterilmesi oldu. Refik Atay'ın torunu Neriman Sezer, tarafından getirilen özel eşyalar büyük ilgi gördü.

Düzenlenen program 3. Göz Medya Genel Koordinatörü İrfan Aydın, tarafından canlı yayınlanırken merak edenler 3. Göz Gazetesi sosyal medya hesaplarından da programı takip edebilir.

Programa . İYİ Parti İL Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Genel Merkez MDK Üyesi Av. Şeyda Şahin, CHP İlçe Bşk. Ender Teke, Demokrat Parti İlçe Bşk. Baki Bekar, Gelecek Partisi İlçe Bşk. Yılmaz İmenç, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Esma Kara, başımızın tacı Orhangazi Şehit Aileleri, ADD Bşk. İsmail Saidoğlu ile çok sayıda Orhangazili katılım sağladılar. Düzenlenen program soru-cevaplarla ve hediye takdimi ile sona erdi.