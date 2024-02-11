ATA Parti: Yeniden Türk devrimi yapacağız

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ülke yönetimini Atatürk karşıtlarının ele geçirdiklerini ve inandıkları şeriat kuralını uygulayarak ülke kaynaklarını ganimet olarak paylaştıklarını bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - “Atatürk karşıtları ile sözde Atatürkçüler” başlığı altında değerlendirme yapan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, “ATA Parti’yi Atatürk’ü bütünüyle benimseyen Atacılar kurdu. Atacılar Türk Devrimini çağa taşıyarak yeniden Türk devrimi yapacak. Türklük yeniden yeryüzünde geçmişindeki şanlı yerini alacak” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, "Atatürk karşıtları besbelli, Yönetimi ele geçirdiler.İnandıkları Şeriatın kuralını uyguluyorlar. Ülkenin kaynaklarını ganimet olarak üleşiyorlar.Bir yandan da Türkiye’yi ümmetkardeşlerine peşkeş çekiyorlar. Peki yeri geldikçe Atatürkçü olduğunu söyleyen kimileri ne yapıyorlar?" sorusunu yöneltti.

“Bunlar Atatürkçü olabilir mi?" diye soran Namık Kemal Zeybek, "Atatürk’ün Türkçülüğünü görmeyenler Atatürkçü olabilir mi? “Hz.Ömer’in adaletini getireceğiz”diyenler Atatürkçü olabilir mi? “Ömerin yolundayız”diyenler Atatürkçü olabilir mi? “Şeriat İslam’dır” diyerek Şeriatı savunanlar,Atatürkçü olabilir mi? Devletin, bir dinin bir mezhebinin bir yorumunun,zorunlu din dersleriyle,yurttaşlara dayatılmasına karşı çıkmayanlar,Atatürkçü olabilir mi? Sayıları beşbini bulan İmam Hatip Okulları uygulamasına ses çıkarmayanlar,Atatürkçü olabilir mi? Türk İslam Sentezi,Türk İslam Ülküsü gibi sapmalara saplanıp kalanlar,Atatürkçü olabilir mi? Atatürk ‘ün ülküsü olan Devletler Birliği yolunda emeği çabası, en azından dileği ,söylemi olmayanlar,Atatürkçü olabilir mi? Yeni Liberalizmin dayatmalarına yüreklice karşı çıkıp “karma ekonomiye geçeceğiz” diyemeyenlerden,Atatürkçü olabilir mi? Bunlardan olsa olsa,Atatürkçü geçinenler ya da Atatürkçülükten geçinenler olabilir. ATA Parti’yi Atatürk’ü bütünüyle bilip benimseyen Atacılar kurdu. Atacılar Türk Devrimini çağa taşıyarak yeniden Türk devrimi yapacak. Türklük yeniden yeryüzünde geçmişindeki şanlı yerini alacak" ifadelerini kullandı.