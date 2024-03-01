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ATA Parti Genel Başkanı Zeybek: “İlginç bir dönemdeyiz.”

SİYASET 01.03.2024, 10:51
ATA Parti Genel Başkanı Zeybek: “İlginç bir dönemdeyiz.”

İzmir İl Müftülüğü ile Menemen Müftülüğü tarafından, İzmir’deki ilkokul öğrencilerinin Teğmen Kubilay’ı şehit eden sözde Şeyh Esat’ın türbesine götürülmesine ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, sert tepki gösterdi. Zeybek “Karanlıkçılığın, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığının tırmandığı ilginç bir dönemdeyiz. Gençlik bunların böyle işlerini gördükçe dinden uzaklaşıyor” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sosyal medya hesabı üzerinden ile açıklama yapan ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, ÇEDES üzerinden Türkiye’yi karanlığa taşımak isteyen zihniyeti yerden yere vurdu. Zeybek şu ifadeleri kullandı:

"ÖMÜRLERİ YETERSE YANILDIKLARINI GÖRECEKLER"

"ÇEDES ilginç yerden birden görüntüye çıktı.Menemen !!! Türkiye Cumhuriyeti’ne,Türk Devrime karşı ayaklanan karanlıkçıların,Türkçü Atatürkçü TEĞMEN KUBİLAY’ı başını keserek öldürdükleri yer. Ayaklanmada suçlu bulunan Şeyh Esat için birileri bir türbe yapmışlar. Artık,M.Eğitim Diyanetin buyruğu altına girdiğinden,İzmir Müftülüğü ile Menemen Müftülüğünün işbirliğiyle,ilkokul öğrencileri toplanıp bu Cumhuriyet düşmanı şeyhin mezarına götürülüyor.Şeyh övülüyor. Karanlıkçılığın,Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığının tırmandığı ilginçbir dönemdeyiz. Öğrencilere uygulamalı hac eğitimi, mezarlıkta ölü eğitimi,6.sınıflara bir yıl ara verip hafızlık eğitimi,benzeri aykırı işlerbirbirini izliyor. Neden bu azgınlık? Gençlerin hızla, kendilerinin inandıklarını söyledikleri,alabildiğine sömürdükleri dinden koptuklarını görmek mi?Bu işlerle bu gidişe engel olacaklarını sanıyorlarsa ömürleri yeterse yanıldıklarını görecekler.Gençlik bunların böyle işlerini gördükçe dinden uzaklaşıyor.

 Gençlik,İslamı referans aldığını söyleyen AK Parti’nin işlerini gördükçe İslamdan uzaklaşıyor. Gençlik,Diyanet görevlilerinin,din dersi öğretmenlerinin anlattıkları Emevi-Ebussuut dini kendilerine İslam diye dayatılınca dinden kopuyorlar.Gençlik,Tarikatların içinden çıkan sapıklıkları duydukça İslam’dan uzaklaşıyor.Gençlik,AK Parti’nin besleyip büyütüp  Ülkenin başına bela ettiği FETÖ’nün işlerini öğrendikçe dinden soğuyor. Eyyy AK Partililer! Eyyy M.Eğitim Bakanı! Bu gerçekleri bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız yazık size! Bilerek yapıyorsanız, yazıklar olsun size! Yaptığınız bu işlerin yanınıza kalacağını sanıyorsanızacırım sizlere! Sizin anlamanızı beklemiyorum da,anlayacak olanlara sesleniyorum: 1.  Devletin,ulusun karanlıktan kurtulmasını istiyorsanız,BİLİMİN AYDINLIĞINI temel alan bir yönetimin, bir EĞİTİM DEVRİMİ’nin gerekli olduğunu anımsayın!2. İslamın yaşamasını istiyorsanız dini Devletten,Diyanetten,siyasetten, tarikatlardan kurtarın.Bırakın kendi yolunda çağa uyum sağlamak için gelişsin. 3.Çözüm ATA’nın yolunda Laikliğe dönüşte. ATA PARTİ bunun için kuruldu.Türklük iki kanat ile yükselecek:

1.Türklük Bilinci 2.Bilim Bilinci"

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